Borgo dei Borghi 2019: chi ha vinto, classifica e dove si trova Bobbio

Ogni anno la trasmissione di RaiTre Alle falde del Kilimangiaro organizza un concorso che premia i borghi più belli d’Italia. A chi è andato il Borgo dei Borghi 2019? A Bobbio, comune in provincia di Piacenza, che è succeduto così al vincitore dello scorso anno, Petralia Soprana. Andiamo a vedere in cosa consiste il premio, dove si trova esattamente Bobbio e qual è stata la classifica finale.

Borgo dei Borghi 2019: come funziona

La competizione Il borgo dei borghi – la grande sfida, è una competizione lunga circa un mese, che vede sfidarsi 60 borghi italiani. Quest’anno il concorso è durato dal 22 settembre al 20 ottobre e ha visto compartecipare alla votazione finale il pubblico più una giuria tecnica, il cui voto pesa del 50% sul totale e che quest’anno era composta da Philippe Daverio, Margherita Granbassi e Mario Tozzi. I 60 borghi iniziali sono stati invece selezionati in collaborazione con il Club I borghi più belli d’Italia, patrocinato dall’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e dall’Agenzia nazionale italiana del turismo (Enit).

Borgo dei Borghi 2019 a Bobbio

Come anticipato, Bobbio è stato il vincitore dell’edizione 2019 del Borgo dei Borghi. Philippe Daverio ha ammesso di aver votato il comune piacentino per due motivi: “Se non beviamo più il vino antico dei normanni è perché san Colombano ha cambiato le cose”. Inoltre, “a partire dalla presenza di santa Teodolinda a Bobbio è cambiato il monachesimo in Europa”. Daverio si è spinto anche oltre, proponendo di eleggere Bobbio a terza capitale d’Europa dopo Bruxelles e Strasburgo. La Granbassi si è invece detta di essere rimasta affascinata dalle immagini. “È un posto che ho voglia di andare a vedere, soprattutto dopo il racconto di Daverio”, per poi riconoscerne l’importanza soprattutto da un punto di vista religioso. Tozzi ha confessato di essere rimasto suggestionato dall’architettura, per poi rivelare che la sua seconda preferenza era Rotondella (in Basilicata) dove ha lavorato come geologo per anni.

Bobbio è un comune della provincia di Piacenza, situato nella Val Trebbia, e conta circa 3.546 abitanti. Il punto storico fondamentale del borgo è senza dubbio l’abbazia di San Colombano, la cui fondazione risale al 614 d.C. e che ebbe un ruolo politico e culturale di primo piano durante l’alto medioevo. Il tempo non ha scalfito la tipica struttura medievale del centro storico, mentre il simbolo più famoso della cittadina è certamente il Ponte del Diavolo (o Ponte Gobbo).

La classifica finale

Nella seguente tabella elenchiamo la classifica finale del Borgo dei Borghi 2019.

Posizione Borgo Regione 1 Bobbio Emila Romagna 2 Palazzo Acreide Sicilia 3 Rotondella Basilicata 4 Laigueglia Liguria

Nella seconda tabella che redigeremo di seguito elencheremo invece i migliori borghi classificati per Regione di riferimento, fatta eccezione per i 4 già nominati nello schema soprastante.

Borgo Regione Castel Del Monte Abruzzo Cetona Toscana Bruzio Calabria Fratta Polesine Veneto Gradara Marche Tremosine sul Garda Lombardia Vitorchiano Lazio Strassoldo Friuli Venezia Giulia Bagnoli del Trigno Molise Tassullo Trentino Alto Adige Bovino Puglia Gressoney-Saint Jean Valle d’Aosta Lugnano in Teverina Umbria Cella Monte Piemonte Castellabate Campania Aztara Sardegna

