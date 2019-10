Manchester City-Atalanta: diretta tv e streaming gratis in chiaro. Le formazioni

Manchester City-Atalanta: diretta tv e streaming gratis in chiaro. Le formazioni

Manchester City-Atalanta è il terzo match di qualificazione del girone C della Champions League, che si disputerà martedì 22 ottobre 2019 alle ore 21.00 all’Etihad Stadium di Manchester.

La polveriera Manchester City ospita l’Atalanta in quello che, per forza di cose, sarà un confronto storico e mai avvenuto prima d’ora nella storia. La squadra (magistralmente) allenata da Pep Guardiola ha sin qui ottenuto il massimo risultato in questo girone, nell’unico modo in cui è capace, cioè dominando e dando spettacolo: 2 vittorie su 2, 5 gol segnati e nessuno subito. Numeri che rafforzano ancor di più la seria candidatura dei “Citizens” alla tanto agognata vittoria finale. Guardiola potrebbe confermare il trio d’attacco visto con la Dinamo Zagabria, in difesa si rivede l’ex Inter e Juve Cancelo.

L’Atalanta si presenta all’Etihad senza nulla da perdere, visto che la situazione nel girone non è compromessa ma quasi: gli uomini di Gasperini giocheranno la loro partita senza snaturarsi, e cercando di non sfigurare di fronte ad una delle migliori squadre nel panorama europeo in questo momento. Gli orobici, però, arrivano a questa sfida un po’ incerottati: soltanto 4 difensori di ruolo a disposizione (Palomino e Kjaer assenti dell’ultim’ora) e con la punta di diamante Duvan Zapata ancora ai box per un problema al flessore rimediato con la nazionale. Per l’Atalanta è un appuntamento con la storia: saprà sfruttare l’opportunità?

Le probabili formazioni di Manchester City-Atalanta

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gundogan, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Mahrez All. Guardiola

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel All. Gasperini

Dove vedere il match in diretta streaming o in tv

Manchester City Atalanta potrà essere vista in diretta tv in chiaro su Canale 5, con la possibilità di seguire la sfida anche sul portale Mediaset Play e dunque in diretta streaming video, con il supporto di PC, tablet o smartphone. Il match sarà disponibile anche su Sky, canale 253 (Sky Sport Hd).

