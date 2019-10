Allerta meteo Piemonte, Liguria e Milano: danni e scuole chiuse

Dall’Europa Centrale al nord dell’Italia e in particolare nelle aree della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. L’allerta meteo diramata nei giorni scorsi si è aggravata con il passare delle ore, passando da arancione a rossa a Genova e Savona (centro della Regione), dove peraltro le scuole resteranno chiuse, e da gialla ad arancione in alcune aree piemontesi.

Allerta meteo in Liguria: scuole chiuse a Genova e Savona

Il maltempo ha cominciato ad abbattersi sulla Liguria a partire da questa notte, e più precisamente poco prima delle 5, dove nelle zone centrali della Regione, Genova e Savona, sono cominciate delle precipitazioni in concomitanza con una tempesta di fulmini e dove si registra vento molto forte. Critica la situazione, ma in tono minore, anche nel Levante e nel Ponente ligure: in quest’ultima zona, questa mattina presto, verso le 4, si è abbattuto il forte temporale che poi si è spostato verso il centro. Da Meteo Expert fanno sapere che le condizioni meteorologiche potrebbero mantenersi avverse fino alla mattina presto di domani, martedì 22 ottobre 2019. In ogni caso sarebbero previsti anche “picchi di 150-200 litri al metro quadrato”.

Allerta meteo in Piemonte: il punto

Allerta meteo anche in Piemonte: l’allerta è passata da gialla ad arancione dopo le ultime previsioni, visto che stando all’Agenzia regionale per la protezione ambientale sono attese entro oggi precipitazioni molto intense, in particolare nella provincia di Novara e in quella di Verbano-Cusio-Ossola. Resta invece gialla l’allerta nelle aree delle valli torinesi Orco, Lanzo, bassa valle di Susa, Sangone, nonché nelle zone di Asti e Alessandria. Tutto dovrebbe tornare nella normalità nella giornata di martedì 22 ottobre, che precederà un nuovo peggioramento previsto per il mercoledì successive. Nevicate attese sopra i 3000 metri nella giornata di lunedì, mentre mercoledì la quota neve potrebbe scendere a 2600 metri.

La situazione a Milano

Ci sono state difficoltà anche a Milano, dove un nubifragio si è abbattuto sulla città meneghina creando parecchi disagi ai cittadini a causa di alcuni allagamenti che hanno interessato sottopassi e scantinati. Sotto osservazione i fiumi Seveso e Lambro, mentre sono stati rilevati dei danni in alcune scuole materne, tra cui un asilo in via Fortis, dove sono caduti dei pannelli del controsoffitti, mentre altri istituti hanno segnalato infiltrazioni.

Le previsioni di ottobre 2019: pioggia, temperatura e zone colpite

Sole e bel tempo al Centro Sud

Diverso il discorso per le altre Regioni italiane, in particolare quelle del Nord-Est e del Centro Sud. Qui, più precisamente, il cielo sarà soleggiato e le temperature miti. Tutto questo grazie a un “promontorio di alta pressione”, che di fatto dividerà in pezzi l’Italia, con una concentrazione di piogge nel Nord-Ovest e bel tempo e temperature gradevoli nel resto del Paese. In Sardegna, ad esempio, sono attese perfino punte di 30 gradi nella parte occidentale dell’isola.

