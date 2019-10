Venom 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce il film

Finalmente è stata annunciata la data di uscita del sequel del film sull’antagonista per eccellenza di spiderman: stiamo parlando di Venom 2. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 2 ottobre 2020. La conferma della produzione del film arriva direttamente da Sony che ha affidato il compito della regia a Andy Serkis, conosciuto soprattutto per la sua interpretazione come attore di Gollum (il Signore degli Anelli). Il primo film di Venom, per chi volesse recuperare, è disponibile su Sky Go, ma non è da escludere che in futuro potremo visionare entrambe le pellicole su Netflix o Amazon Prime. Al momento non è disponibile un trailer del secondo capitolo dell’eroe Marvel, ma per avere un’idea di cosa parlerà Venom 2 possiamo prendere in considerazione quanto accaduto nel primo film.

Venom 2: la trama

Al momento non ci sono molte anticipazioni su quella che sarà la trama del secondo capitolo di Venom; ma cosa è accaduto nel finale del primo film? Abbiamo visto Eddie Brock combattere contro Carlton Drake, il quale ha assorbito Riot, uno dei simbionti più forti dell’universo. Dopo una lotta estenuante, Venom ha la meglio su Riot, impedendo a quest’ultimo di lanciare una sonda nello spazio per richiamare una legione di simbionti. Nel finale vediamo un Eddie Brock che non solo ritorna al suo lavoro di giornalista, ma riesce anche a riconquistare l’amata Anne; mentre di notte continua a sorvegliare la città con il suo fedele amico simbionte Venom.

Dopo gli End Credits osserviamo quella che potrà essere la trama del secondo capitolo di Venom: Eddie intervista il serial killer Cletus Kasady, il quale minaccia di fare una carneficina non appena uscirà di prigione. In inglese, carneficina è tradotto con Carnage che, nei fumetti, è proprio il simbionte che si legherà a Kasady. Probabilmente nel nuovo capitolo vedremo Eddie e Venom combattere una nuova minaccia.

Il Cast del film

Vediamo ora chi sono gli attori confermati per Venom 2 e quali personaggi interpreteranno all’interno del film: Tom Hardy tornerà a vestire i panni di Eddie Brock; al suo fianco Michelle Williams sarà nuovamente nel ruolo di Anne Weying, fidanzata del protagonista. Ad accompagnarli nel cast: Woody Harrelson interpreta l’antagonista Cletus Kasaday / Carnage; Scott Haze è Roland Treece; Reid Scott veste i panni di Dan Lewis; Jenny Slate nel ruolo di Dora Skirth; Melora Walters è Maria.

