Insatiable 3: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

l’11 ottobre 2019 ha debuttato su Netflix la seconda stagione di una serie tv che ha alzato un polverone negli ultimi tempi: stiamo parlando di Insatiable. I motivi dietro tale polemica risiedono nell’accusa da parte del pubblico che lo show favorisse il concetto di Fat-Shaming. Addirittura, fu organizzata una petizione mirata alla cancellazione dello show; fortunatamente per i fan, il cast è intervenuto in difesa della serie e Insatiable ha continuato a proseguire per la sua strada. C’è da chiedersi, tuttavia, se lo show sarà rinnovato per un terzo ciclo di episodi. Per scoprirlo bisognerà attendere circa un mese; il tempo che Netflix ne possa valutare il successo e decidere di produrre una terza stagione. Al momento il titolo è presente sul catalogo e basterà connettersi al sito per visionare gli episodi; ricordiamo che al momento il colosso streaming non offre più la possibilità di accedere al catalogo tramite il mese di prova gratuita: per usufruire dei servizi Netflix bisognerà quindi scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al sito.

Insatiable 3: la trama

Per scoprire quale sarà l’eventuale trama della terza stagione di Insatiable, dobbiamo dare un’occhiata a quanto accaduto nel ciclo di episodi precedente. Patty, dopo aver ucciso Christian, ha iniziato un viaggio dentro se stessa per comprendere sia il suo senso di colpa sia il proprio disturbo alimentare. Successivamente, decide di competere per Miss American Lady e cancellare, così, il suo passato sostituendolo con qualcosa di bello. Nel frattempo c’è in circolazione un serial killer che prende di mira le “reginette di bellezza”; col proseguire della stagione scopriamo che il killer non è altri che Regina Sinclair, la quale incastra Bob Armstrong per i delitti commessi e riesce a farla franca. Patty, negli ultimi minuti del finale di stagione, nonostante abbia vinto il concorso e possa godersi sia la fama che la libertà, decide comunque di aiutare Bob a uscire di prigione ed è pronta a vendicare il suo mentore.

La terza stagione di Insatiable, se Netflix deciderà di rinnovare la serie, dovrebbe ripartire da questo punto.

Nancy Drew: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il Cast della serie tv

Vediamo adesso chi sono gli attori protagonisti di Insatiable e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Debby Ryan veste i panni di Patty Bladell; Alyssa Milano nel ruolo di Coralee Huggens Armstrong; Dalla Roberts è Robert “Bob” Armstrong, Jr.; Christopher Gorham interpreta Robert “Bob” Barnard; Sarah Colonna veste i panni di Angie Bladell; Erinn Westbrook nel ruolo di Magnolia Barnard; Kimmy Shields interpreta Nonnie Thompson; Michael Provost veste i panni di Brick Armstrong; Irene Choi nel ruolo di Dixie Sinclair; Arden Myrin è Regina Sinclair.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it