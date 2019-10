Serie tv Netflix più viste: quali sono, trame e titoli in streaming

Netflix ha da poco rilasciato sul web i numeri degli ascolti ricavati dalle sue serie tv originali. Le statistiche fanno riferimento a un arco temporale di 12 mesi. Vediamo insieme quali sono i titoli degli show più visti nell’ultimo anno.

Insatiable 3: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Serie Tv Netflix: le più viste

Ecco la classifica dei 10 titoli Netflix più seguiti e apprezzati dal pubblico; andiamo con ordine:

Elite: con i suoi 10 milioni di spettatori rientra nella top ten delle serie tv più amate nell’ultimo anno, soprattutto dal pubblico giovanile. Elite infatti, direttamente dalla Spagna, è ambientato in una scuola privata in cui gli studenti combattono i tipici problemi dell’adolescenza, il tutto condito da elementi thriller derivanti da un misterioso caso d’omicidio.

When They See Us: lo show ha raggiunto i 25 milioni di spettatori; in particolare, trattasi di una miniserie di grande successo (nominata agli Emmy) che racconta la storia di 5 ragazzi accusati di aver dato vita a un brutale attacco a New York.

Dead To Me: quota 30 milioni di spettatori; una sola stagione, ma già rinnovata per un nuovo ciclo di episodi. La serie rivelazione dell’anno racconta in chiave “black comedy” le vicende di due amiche che si sono conosciute per caso e balzano tra segreti indicibili e complicità pericolose.

Unbelievable: con i suoi 32 milioni di spettatori, la serie tv si piazza al settimo posto. La trama si basa su fatti realmente accaduti: Marie è un’adolescente dal passato traumatico, ma la sua vita precipita quando viene accusata dalle forze dell’ordine di aver mentito a proposito di uno stupro subito. Mano a mano che le indagini avanzano, tuttavia, si scopre che alcuni dettagli rivelati da Marie coincidono con altri casi di stupro nel Paese.

Our Planet: spazio ai documentari. Lo show ha raggiunto i 33 milioni di spettatori appassionando il pubblico con racconti che approfondiscono la natura e la bellezza del pianeta Terra. Dalla flora e fauna dell’artico alla giungla del sud America, attraverso la guida della voce narrante di David Attenborough, lo spettatore è invitato a un viaggio meraviglioso esplorando ogni ecosistema del nostro pianeta.

Sex Education: al quinto posto con 40 milioni di spettatori, la serie con protagonista Gillian Anderson raggiunge un notevole successo. La trama ruota intorno all’adolescenza con un interesse particolare alla scoperta della sessualità.

You: a pari numeri con Sex Education, You è uno show di genere drammatico/psicologico che segue le vicende di un “bravo” ragazzo che si rivela essere uno stalker. Il successo della serie ha portato Netflix prima ad acquistarne i diritti di distribuzione e in seguito di produrne una seconda stagione.

La Casa de Papel: sul podio, la serie tv spagnola più seguita in assoluto, con 44 milioni di spettatori. Lo show racconta gli eventi legati a una band criminale guidata da “Il Professore” che tenta di riuscire in alcuni colpi che appaiono impossibili.

The Umbrella Academy: altra serie “rivelazione” dell’anno che ha raggiunto i 45 milioni di spettatori. Lo show si basa sul fumetto di Gerard Way, conosciuto per essere il frontman dei My Chemical Romance e racconta le vicende di alcuni eroi improbabili che cercano di salvare il pianeta dalla fine del mondo.

Stranger Things: al primo posto, lo show ha raggiunto numeri da capogiro, con 65 milioni di spettatori è la serie tv più seguita dell’anno. Attraverso il genere horror e fantasy, la trama di porta in un’ambientazione unica: nella cittadina di Hawkings accadono “le cose più strane”, il soprannaturale si nasconde in ogni angolo.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it