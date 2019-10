I consigli per la schedina della terza giornata di Champions League

Oggi, martedì 21 ottobre, comincerà la terza giornata di Champions League. Le partite interessanti sono tante e sicuramente saranno molti gli scommettitori che tenteranno la fortuna giocando le partite europee di oggi e domani. Ecco a voi quindi qualche consiglio.

Champions League: le partite del martedì

Shaktar Donetsk – Dinamo Zagabria 1/ 1x+over 1,5: Sfida per il secondo posto del girone di Champions League; le squadre saranno molto agguerrite e probabilmente cercheranno spesso di spingersi in avanti. Sono previsti quindi più gol. Lo Shaktar però ha una rosa migliore, quindi si può rischiare di giocare l’1 a quota 1,73, oppure un 1x più over 1,5 a 1,45.

Atletico Madrid – Bayer Leverkusen 1+under 4,5: I Colchoneros sono di sicuro i favoriti, non c’è paragone se si confrontano le due rose. Inoltre il Bayer Leverkusen è reduce da una brutta sconfitta per 3-0 a Francoforte, quindi la giocata consigliata è un 1+under 4,5 a 1,82.

Bruges – Psg 2/ x2+under 3,5: In teoria non ci sarebbe storia, il divario tecnico fra i due team è troppo elevato, quindi si può giocare il 2 a 1,57. Attenzione però al Bruges, non ha ancora perso nelle prime due giornate, e potrebbe impedire al Paris di raggiungere la terza vittoria. Chi crede nell’insidia belga può tentare x2+ under 3,5 a quota 1,73.

Galatasaray – Real Madrid 2/ x2+under 3,5: anche qui discorso simile alla partita appena citata: si può rischiare il 2 a 1,67. C’è da dire però che il Real ha appena perso a Mallorca sabato sera, e quindi potrebbe non vincere anche in Turchia. Da tenere in considerazione x2+under 3,5 a 1,80.

Juventus – Lokomotiv Mosca 1+under 4,5: I bianconeri sono obbligati a vincere questa partita, e probabilmente così succederà. L’1 quindi deve essere giocato, preferibilmente con una combo come 1+under 4,5 a 1,47, dato che le vittorie della Juve non finiscono mai in goleada.

Manchester City – Atalanta over 3,5/ GOL: Ai bergamaschi tocca giocare la loro partita più difficile, proprio dopo 2 sconfitte dolorose. I Citizens probabilmente vinceranno ma l’Atalanta nelle partite in cui sembra spacciata tira fuori il meglio di sé, quindi potrebbe segnare. Il GOL a 1,67 è sicuramente un’ottima quota.

Olympiakos – Bayern: questa partita è invece difficilmente pronosticabile. il 2 fisso è molto basso, 1,37, eppure la vittoria dei bavaresi non è così scontata. In Bundesliga il Bayern non sta facendo molto bene, ne è una prova il pareggio di sabato ad Augusta. Lo stadio del Pireo è un campo complicato, quindi i più temerari possono provare un 1x a 2,95.

Tottenham – Stella Rossa: altra partita che sembra scontata, ma così non è. Il Tottenham sta vivendo un momento difficile, sia per quanto riguarda Premier che Champions League. Potrebbe trovare però stasera la prima vittoria, dato che questa è la partita più abbordabile del girone. La Stella Rossa è un avversario fastidioso in Serbia, ma quando si allontana dalle mure amiche fa molta difficoltà. L’1 è a quota 1,30, potrebbe essere provato in combo con un under 4,5 a 1,60.

Le partite del mercoledì

Lipsia – Zenit 1x più over 1,5: i tori rossi erano partiti molto bene, ma nelle ultime partite stanno facendo fatica a tentare la vittoria. Lo Zenit finora è la squadra più in forma del girone, quindi non è detto che il Lipsia vinca così facilmente. Non andate quindi a occhi chiusi sull’1 a quota 1,60, andate più cauti con un 1x + over 1,5 a 1,35.

Ajax – Chelsea GOL/OVER 2,5: partita molto equilibrata tra due squadre forti e molto diverse tra loro. Difficile dire quindi chi potrebbe vincere, sembra più facile pensare però che ci saranno vari gol. L’over 2,5 è a 1,55 mentre il gol a 1,45.

Salisburgo – Napoli x2+over1,5: Altra partita tra due squadre molto offensive. I gol non dovrebbero mancare, e il Napoli parte un passo avanti per la qualità dei suoi giocatori. Molo intrigante la combo x2+over 1,5 a 1,70.

Genk – Liverpool 2+under 4,5: Il Liverpool dovrebbe vincere in Belgio, però il 2 è quotato solo 1,27. Si può provare quindi a giocarlo in combo, e a sorpresa vi consigliamo un 2+under 4,5 a 1,73 dato che la presenza di Salah è in dubbio.

Slavia Praga – Barcellona 2: qui c’è poco da dire. La differenza tra le rose è enorme: nonostante la trasferta i catalani dovrebbero comunque vincere. Andate sul 2 fisso a 1,40.

Benfica – Lione 1x+under 4,5: Non fatevi ingannare dalla classifica. Il Lione al momento è primo nel girone Champions League, ma in campionato non sta andando affatto bene. Qualche giorno fa Rudi Garcia ha preso il posto di Sylvinho: il brasiliano non è riuscito a far suo l’Olimpyque. I francesi hanno quindi bisogno ancora un po’ di tempo per abituarsi al nuovo allenatore, quindi i pronostici vedono meglio il Benfica soprattuto per il fattore casa. Consigliamo quindi la combo 1x+ under 4,5 a 1,57.

Inter – Borussia Dortmund 1x+ under 4,5: questo è il match più interessante della terza giornata di Champions League. Le due squadre lottano per il secondo posto, chi perde rischia il passaggio del turno. Vedendo le qualità degli attacchi sembrerebbe scontato il gol a 1,60, eppure Conte in queste partite pone grande attenzione anche alla difesa. Riproponiamo quindi l’1x+under 4,5

Lille – Valencia Partida difficilmente pronosticabile, infatti l’1 e il 2 sono entrambi quotati 2,70. Queste due squadre non stanno vivendo un momento felice neppure in campionato, ma il Lille vorrà provare a conquistare in casa i primi punti i Champions. La combo 1x+over 1,5 è molto alta, ben 1,97, ma anche il gol a 1,73 è una quota da provare.

