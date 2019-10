Asia Busciantella: chi è ne Il Collegio 4 2019, instagram, età e biografia

Asia Busciantella Ricci è una delle nuove concorrenti del reality show “Il Collegio 4” in onda su Rai Due dal prossimo 22 ottobre. Il reality che catapulta 20 adolescenti in un istituto degli anni’80, per la precisione nel 1982, anno in cui allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid l’Italia vinse i Mondiali di Calcio. I ragazzi (Asia Busciantella Ricci compresa) saranno obbligati ad adattarsi alle regole dell’epoca. Niente cellulari e niente tecnologie.

Asia Busciantella: tutto quello che c’è da sapere

La nuova studentessa Asia Busciantella Ricci, 15 anni classe 2004, vive a Trevi in provincia di Perugia e frequenta il primo anno dell’istituto professionale di Grafica con la media del sei. Asia è una ragazza testarda e fiera, che a volte può apparire arrogante, da qui il suo soprannome la Strafottente. La ragazza è certa che durante la sua permanenza nel collegio riuscirà a evitare di pensare ai suoi trucchi, invece le mancheranno i suoi tanti amici, fare shopping e il telefono. Asia su Instagram ha già raggiunto i 13mila follower (@asiabusciantellaa).

Il Collegio 4: tutte le novità e le conferme

Per questa quarta edizione de Il Collegio è stato confermato il Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco (provincia di Bergamo) come set per la realizzazione del programma. Novità assoluta de Il Collegio 4 sarà la voce narrante che seguirà quotidianamente il percorso dei ragazzi in istituto: si tratta di Simona Ventura, che va a sostituire Giancarlo Magalli dopo tre edizioni. La Ventura non sarà la sola della famiglia, infatti troviamo il figlio Niccolò Bettarini alla conduzione de Il Collegio Off sul web. Un’altra novità sarà l’aggiunta di nuove materie. Stiamo parlando nel caso specifico dell’informatica, arrivata nelle scuole con l’introduzione dei primissimi computer (Proprio nel 1982 veniva lanciato al pubblico il primo computer il Commodore 64).

