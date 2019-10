Mariana Aresta: chi è né Il Collegio 4 2019, instagram, età e biografia

Mariana Aresta è una delle nuove concorrenti del reality show “Il Collegio 4” in onda su Rai Due dal prossimo 22 ottobre. Il reality che catapulta 20 adolescenti in un istituto degli anni ’80, per la precisione nel 1982, anno in cui allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid l’Italia vinse i Mondiali di Calcio. I ragazzi (Mariana Aresta compresa) saranno obbligati ad adattarsi alle regole dell’epoca. Niente cellulari e niente tecnologie.

Mariana Aresta: tutto quello che c’è da sapere

Una delle nuove studentesse del collegio è Mariana Aresta, 16 anni classe 2003, di Bitritto (BA) ha la media scolastica del 7 e frequenta il Liceo Scientifico. Mariana è una Star dei social soprattutto su TikTok dove è seguita da più di 300mila persone, mentre si Instagram si ferma “solo” a 60mila follower. È soprannominata La Supponente a causa del suo carattere.

Ecco cosa dice di lei nella clip di presentazione del programma: “Sono una persona molto introversa e timida, anche se non lo do a vedere. Da un annetto faccio già i conti con i miei numeri su TikTok e Instagram, che mi hanno aiutato ad aumentare di molto la mia autostima. Amo cantare, recitare e giocare a pallavolo. Sono fondamentalmente semplice, mi piacciono i piccoli momenti di gioia. Col mio esempio, vorrei far sapere a tutti quanto si possa andare oltre l’apparenza. Alla fine ognuno di noi ha mille sfaccettature, nessuno merita un giudizio affrettato. “

Tutte le novità e le conferme

Per questa quarta edizione de Il Collegio è stato confermato il Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco (provincia di Bergamo) come set per la realizzazione del programma. Novità assoluta de Il Collegio 4 sarà la voce narrante che seguirà quotidianamente il percorso dei ragazzi in istituto: si tratta di Simona Ventura, che va a sostituire Giancarlo Magalli dopo tre edizioni. La Ventura non sarà la sola della famiglia, infatti troviamo il figlio Niccolò Bettarini alla conduzione de Il Collegio Off sul web. Un’ altra novità sarà l’aggiunta di nuove materie. Stiamo parlando nel caso specifico dell’informatica, arrivata nelle scuole con l’introduzione dei primissimi computer (Proprio nel 1982 veniva lanciato al pubblico il primo computer il Commodore 64)

