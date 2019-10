Halloween 2019: migliori maschere e costumi da indossare per la festa

Le ore di luce diminuiscono, il freddo avanza e Halloween 2019 si avvicina. La festa popolare di origine celtica, tanto amata da milioni di persone, oramai da anni è celebrata anche in Italia che non ha resistito all’innegabile fascino dell’antica e lugubre ricorrenza.

Come da tradizione, il 31 ottobre grandi e piccini si travestiranno con maschere inquietanti o veri e propri spaventosi costumi che solitamente sono ispirati ai grandi classici della letteratura gotica o a film horror. Ma vediamo insieme i camuffamenti migliori per Halloween!

Halloween 2019: migliori maschere e costumi da indossare per la festa

Ci sono maschere e costumi che non passano mai di moda. Tra queste c’è sicuramente il capostipite di tutti i vampiri: Dracula. Il romanzo di Bram Stoker ispirato alla figura di Vlad III Principe di Valacchia ha fatto la storia della letteratura e le sue trasposizioni cinematografiche sono famose in tutto il mondo. È possibile inoltre realizzare questo travestimento anche in casa in pochissimo tempo. Se invece amate Tim Burton potreste colorarvi il viso come Jack Skeletron, personaggio inventato dal regista statunitense e protagonista del film The Nightmare Before Christmas oppure da Edward Mani di Forbice.

Sicuramente questo Halloween, dopo lo straordinario successo del nuovo lungometraggio di Todd Phillips, una delle maschere più in voga sarà quella di Joker e restando in tema di antieroi anche il costume di Harley Quinn, compagna d’avventure dell’acerrimo nemico di Batman. Con la recente uscita del terrificante It- Capitolo 2 diretto da Andrés Muschietti potreste camuffarvi dallo spaventoso pagliaccio assassino, a meno che non ne abbiate voi stessi paura, nato dalla mente dello scrittore Stephen King Un’alternativa valida potrebbe essere vestire i panni di una sposa cadavere, del temibile Chucky, della bambina dell’esorcista, di un fantasma o di una strega.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it