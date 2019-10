SPAL-Napoli: diretta streaming, tv e dove vederla. Le formazioni

Una delle gare che comporrà la nona giornata di Serie A 2019/2020 sarà SPAL-Napoli. Si giocherà questa domenica 27 ottobre alle ore 15 allo stadio Mazza di Ferrara.

Per la SPAL si prospetta un match molto impegnativo, vista l’ottima posizione e condizione dei partenopei. La squadra estense ha urgente bisogno di riprendersi, visti i soli sei punti conquistati in otto giornate.

Situazione completamente opposta quella del Napoli di Ancelotti, che dopo otto gare ha sedici punti in classifica e rincorre l’Atalanta che ha un solo punto in più.

Napoli che Spinge, SPAL che arranca

I ragazzi di Ancelotti stanno proseguendo bene in campionato, dopo la vittoria casalinga contro il Verona. Anche il successo in Champions contro il Salisburgo gli permette di stare in testa nel girone davanti al Liverpool, confermando la grande condizione della squadra. Mertens ha peraltro siglato una doppietta che gli ha permesso di superare il numero dei gol di Maradona con la maglia partenopea.

Un momento diverso invece lo sta vivendo la SPAL, che si ritrova a sfidare in casa un grande Napoli dopo aver perso 2-0 a Cagliari. Forte rischio di retrocessione per gli emiliani che, tra le altre cose, contano ancora zero gol e zero punti in trasferta in questo campionato. Nonostante tutto però, il tecnico Leonardo Semplici non rischierebbe ancora l’esonero, con la società fiduciosa in merito al suo operato.

Le probabili formazioni di SPAL-Napoli

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.

Allenatore: Leonardo Semplici

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Younes; Insigne, Milik.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

SPAL-Napoli verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

