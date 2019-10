Dove vedere Fiorentina-Lazio in diretta streaming o in tv

Domenica 28 ottobre, alle ore 20:45, andrà in scena il match valido per la nona giornata di Serie A 2019/20 Fiorentina-Lazio allo stadio Artemio Franchi.

Come arriva la Fiorentina alla partita

La Fiorentina arriva da una partita contro il Brescia dove è stata inchiodata sullo 0-0. Una sfida che ha visto i toscani salire in cattedra solo quando i padroni di casa sono calati nel secondo tempo e quando Montella ha dato nuove energie all’attacco con gli inserimenti dalla panchina di Vlahovic e Sottil. Ad oggi il tecnico ha trovato le sue sicurezze con il 3-5-2 e ha più volte detto che vede a lungo termine una squadra con un centravanti vero, ma per farlo serve lavorare sugli equilibri.

La viola, da quando ha cambiato modulo, non ha più perso, ottenendo tre pareggi e tre vittorie. L’acquisto più importante del mercato, ovvero Franck Ribery, sta portando grande qualità all’attacco. Per quanto riguarda il centrocampo, Pulgar e Castrovilli stanno vivendo una grande stagione. La conferma quindi dell’undici di Brescia e degli ultimi mesi è infatti l’opzione più probabile anche se la mossa Sottil ha trovato tanti riscontri favorevoli. Il giovane canterano ha infatti una spiccata dote offensiva, mentre in difesa deve migliorare ancora tanto.

Come arriva la Lazio alla partita

La Lazio arriva alla partita contro la Fiorentina da un pareggio in rimonta contro l’Atalanta. Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League: “Ho guardato solo il Celtic. Sabato è stata una partita dispendiosa, sabato i livelli di fatica erano più alti del solito. Abbiamo avuto comunque un giorno in più per recuperare. Cercheremo di fare una grande gara. Poi domenica sera giocheremo a Firenze, siamo abituati, sappiamo che è dispendioso a livello fisico e mentale. Abbiamo voluto l’Europa a tutti i costi, avremmo voluto la Champions. Ora cercheremo di onorare al massimo la competizione senza fare conti e pensare alla Fiorentina, al Milan o al Torino“. Di certo il tecnico non si potrà privare dell’infallibile Immobile, per ora in grandissima forma.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (3-4-1-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Benassi, Dalbert; Castrovilli; Ribery, Chiesa

Allenatore: Montella

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Allenatore: Inzaghi

La partita sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

