Mondiale per club 2021 in Cina: numero squadre partecipanti e regole

Addio Confederations Cup, il torneo per nazioni che si svolge un anno prima dei Mondiali, ma anche addio al Mondiale per club come lo conosciamo oggi. A partire dall’estate 2021 ci sarà infatti un nuovo Mondiale per Club, con nuove regole e criteri di qualificazione. Saranno in tutto 24 le squadre partecipanti e dopo una fase a gironi seguiranno i consueti quarti di finale, e quindi semifinale e finale. Il primo mondiale per club in veste rinnovata si giocherà in Cina tra giugno e luglio 2021. Il Paese asiatico, invero, è stato il solo a offrirsi come Paese ospitante la competizione.

Le parole di Gianni Infantino (Pres. FIFA)

Ampiamente soddisfatto il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha voluto fortemente questo nuovo torneo. “Questa è una decisione storica per il calcio. Sarà una competizione che ogni persona, ogni bambino e chiunque ami il calcio attenderà con impazienza”, queste le sue parole che hanno seguito l’annuncio ufficiale avvenuto a Shanghai.

Mondiale per Club 2021: le squadre partecipanti

Come anticipato saranno in tutto 24 le squadre qualificate di diritto al torneo. Di queste si contano 8 europee, 6 sudamericane, 3 africane, 3 asiatiche, 3 nordamericane e infine una tra i campioni d’Oceania e i campioni del Paese ospitante, che nel 2021 sarà per l’appunto la Cina. Ogni federazione continentale deciderà i parametri di accesso al torneo, mentre per l’Europa la proposta attualmente in vigore è quella di far qualificare le vincitrici delle ultime 4 Champions League e delle ultime 4 Europa League (quindi delle edizioni 2018, 2019, 2020 e 2021). Se ciò dovesse andare in porto, sarebbero quindi già qualificate Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool e Chelsea. In caso di più vittorie della stessa squadra, andrebbero ripescate le finaliste più recenti.

Champions League: il punto sul mercoledì europeo

Mondiale per Club 2021: come funziona

Le 24 squadre saranno poi suddivise in 8 gironi da 3 squadre ciascuno. Ci saranno dunque 8 vincitrici per ogni rispettivo girone, che andranno direttamente ai quarti di finale, a cui poi seguiranno semifinale e finale. Nel 2021 il torneo si disputerà dal 17 giugno al 4 luglio in Cina. Il Mondiale per Club come attualmente lo conosciamo oggi permarrà invece fino al 2020 per poi essere definitivamente rimpiazzato dalla nuova versione della competizione.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it