Dove vedere Roma-Milan in diretta streaming o in tv

Domenica 27 ottobre alle ore 18:00, andrà in scena il match valido per la nona giornata di Seria A 19/20 Roma-Milan, che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma.

Partita complicata per entrambe le squadre, che non stanno vivendo un buon momento. La Roma di Fonseca, in grande difficoltà a causa degli infortuni, vuole agganciare il gruppo di testa e confermare di essere una squadra che può lottare per le competizioni europee. Dall’altra parte troviamo un Milan guidato dal neo allenatore Pioli che non ha vissuto il debutto sperato contro il Lecce.

Roma-Milan: come arriva alla partita la Roma

I giallorossi arrivano a Roma-Milan, dopo il brutto pareggio di Genova e la sfida contro il Borussia Monchegladbach di Europa League e dovranno rialzarsi per continuare la rincorsa Champions. Per Fonseca non sarà facile gestire tutte le assenze. Con Cristante, Diawara e Lorenzo Pellegrini out per infortunio, il tecnico dovrà far giocare Pastore mediano al fianco di Veretout, con Florenzi sulla fascia destra. Si rivedrà Perotti, che partirà largo nella corsia mancina. In attacco dovrebbe tornare dal primo minuto Edin Dzeko, reduce dall’infortunio allo zigomo.

Come arriva alla partita il Milan

Prima di Roma-Milan, al nuovo tecnico Pioli è bastata una partita per capire che la situazione in casa Milan è davvero complicata. A un passo dalla vittoria al debutto, un gol di Calderoni ha riportato lo scetticismo in casa Milan. Uno dei dubbi più grandi da sciogliere in casa Milan è il ballottaggio fra Krzysztof Piatek e Rafael Leao, entrambi pari ruolo. Sul polacco non c’erano dubbi, chiaramente, mentre sul portoghese si è molto dibattuto sulla sua posizione: Giampaolo infatti lo vedeva più esterno, il nuovo tecnico più centravanti.



Le probabili formazioni Roma-Milan

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko

Allenatore: Fonseca

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Rafael Leao, Calhanoglu

Allenatore: Pioli

Dove vedere Roma-Milan in diretta tv e streaming

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it