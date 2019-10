Pilar Fogliati: chi è in Un passo dal cielo 5, carriera e biografia

Tutto quello che c’è da sapere per conoscere Pilar Fogliati, l’attrice che interpreta Emma nella quinta stagione di “Un passo dal cielo“.

Pilar Fogliati: vita privata e carriera

Pilar Fogliati nasce ad Alessandria in Piemonte il 28 Dicembre 1992. Piemontese solo per luogo di nascita ma Romana DOC. Così la stessa attrice racconta la storia della sua nascita in un’ intervista radiofonica “Sono romana. Siccome però i miei nonni sono piemontesi e mamma e papà si trovavano da loro per Natale, gli è sembrato divertente farmi nascere là.” Pilar, diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, diviene subito famosa al grande pubblico nel 2016 grazie al film “Forever Young” in cui ha la fortuna di recitare accanto a Sabrina Ferilli, Fabrizio Bentivoglio, Luisa Ranieri e Teo Teocoli. La Fogliati ha partecipato anche ad alcune serie tv come: “Task Force 45”, “Non dirlo al mio capo” e “Che Dio ci aiuti 4“, oltre ovviamente le stagioni quarta e quinta di Un passo dal cielo. Il suo profilo Instagram è @pilarfogliati e conta più di 60mila follower.

Un passo dal cielo 5

È in onda da settembre 2019 la quarta stagione della serie televisiva campione di ascolti Un passo dal cielo, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Questa serie appassiona il pubblico italiano dal 2011. Dopo aver superato lo scoglio del cambio del protagonista -Terence Hill infatti abbandona il cast alla fine della terza stagione, lasciando il ruolo da primo attore a Daniele Liotti- la quarta stagione sembra essere ancora molto apprezzata anche da un pubblico giovane: nonostante il calo di ascolti, #unpassodalcielo è tra gli hashtag di tendenza durante la messa in onda delle puntate.

Ambientate a San Candido, nel cuore delle Dolomiti altoatesine, le puntate della serie vedono protagonisti Polizia e Guardia forestale che si trovano a collaborare per risolvere casi misteriosi in questa magnifica cornice in cui la natura fa da padrona.

Piccole anticipazioni della puntata del 24 ottobre

Al via il 24 ottobre alle 21.25 su Rai1 un nuovo episodio della quinta stagione di “Un Passo dal cielo”, con Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Mufioz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Serena Autieri.

Spoiler alert

Nel settimo episodio Quando Klaus viene accusato dell’omicidio di un antiquario ebreo, Francesco deve affrontare faccia a faccia Bruno Moser per mettere in salvo il ragazzo dalla prigione e dalle pericolose idee del padre. Intanto un evento inaspettato e traumatico mette Emma spalle al muro, costringendola a prendere una posizione chiara nei confronti di Francesco e di Kroess. Vincenzo invece è pronto a traslocare, lasciando Valeria e Isabella

sole in foresteria, ma una serie di circostanze sembra cospirare per trattenerlo…

