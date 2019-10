Manchester City-Aston Villa: diretta streaming, tv e dove vederla. Le formazioni

Il lunch match valido per la decima giornata della Premier League 2019/2020 è Manchester City-Aston Villa, che si disputerà sabato 26 ottobre 2019 alle ore 13:30 all’Etihad Stadium di Manchester.

Sfida ostica per i padroni di casa del Manchester City, reduci dal roboante successo ottenuto in settimana contro l’Atalanta in Champions League e all’inseguimento del Liverpool qui in Premier. I citizens sono infatti distanti sei lunghezze dalla testa della classifica, avendone recuperati due complice il pareggio dei reds nell’ultimo turno disputato. Sembra quasi che Guardiola voglia concentrarsi più sulla Champions quest’anno, anche se ha perso diversi punti in campionato complici i numerosi infortuni occorsi in difesa, che hanno costretto l’allenatore catalano a schierare addirittura due mediani come centrali difensivi. Nonostante le sfortune nel reparto arretrato, il City può contare su un attacco sempre più prolifico e che può contare su un Raheem Sterling in stato di grazia durante questi primi mesi di stagione, nei quali ha totalizzato numeri da capogiro nazionale compresa.

Dall’altra parte troviamo l’Aston Villa, formazione neopromossa e regina indiscussa dell’ultimo mercato inglese. Dopo un inizio claudicante, i Villans sembrano essere tornati sulla retta via come dimostrato dalle ultime tre uscite di campionato, nelle quali hanno totalizzato un pareggio e le ultime due vittorie consecutive contro dirette concorrenti per la salvezza. Ora un test più provante per la formazione di Birmingham, utile a testarne le reali ambizioni.

Le probabili formazioni di Manchester City-Aston Villa

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling

Allenatore: Guardiola

ASTON VILLA (4-1-4-1): Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Targett; Nakamba; El Ghazi, McGinn, Hourihane, Grealish; Wesley

Allenatore: Smith

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Manchester City-Aston Villa potrà essere visto in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

