Burnley-Chelsea: diretta streaming, tv e dove vederla. Le formazioni

Uno dei match validi per la decima giornata della Premier League 2019/2020 è Burnley-Chelsea, che si disputerà sabato 26 ottobre 2019 alle ore 18:30 allo stadio Turf Moor di Burnley.

Test assai impegnativo e proibitivo quello che spetta ai padroni di casa del Burnley, autori fin qui di una buonissima stagione. La squadra del Lancashire si trova infatti attualmente nel plotone di squadre a ridosso delle zone europee, nel quale figura anche il Tottenham. La scorsa settimana è però arrivata una sconfitta di misura in casa del Leicester e l’ideale sarebbe dunque riprendere subito a far punti nonostante tutte le difficoltà del caso, considerato l’avversario di giornata.

Questo risponde al nome di Chelsea, che dopo le difficoltà attraversate nella primissima parte di stagione sembra ora volersi togliere grosse soddisfazioni. In settimana è arrivato il preziosissimo successo in Champions League in casa dell’Ajax, mentre in Premier i blues occupano una delle posizioni di vertice e sono reduci da tre vittorie consecutive, arrivate dopo la sconfitta interna contro il Liverpool pattuita a fine settembre. Buono dunque il lavoro di Frank Lampard, fortemente criticato dopo le prime uscite ma che adesso, grazie al forte apporto della linea verde a disposizione, sta pian piano ingranando nonostante una concorrenza sempre e comunque fortissima. L’obiettivo rimane ovviamente quello di occupare un posto Champions a fine stagione.

LEGGI ANCHE: Chelsea, la linea verde ora funziona. Crescita costante per i blues

Le probabili formazioni di Burnley-Chelsea

BURNLEY (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Brady, Hendrick, Westwood, McNeil; Rodriguez, Wood

Allenatore: Dyche

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount, Hudson Odoi; Abraham

Allenatore: Lampard

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Burnley-Chelsea potrà essere visto in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

