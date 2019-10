Serie A calcio a 5, 6a giornata: ecco il prossimo turno

Dopo la sosta per le nazionali, tornano a darsi battaglia sul campo le 16 squadre della Serie A di calcio a 5. Danno il via alla 6a giornata Real Rieti ed Italian Coffee Petrarca, che si sfideranno il 31 Ottobre alle ore 20:45. Ecco di seguito tutti i match in programma.

LEGGI ANCHE: Calendario Champions League 2019/20: partite in diretta tv e streaming gratis

Serie A calcio a 5: il programma del sesto turno

I padroni di casa – trascinati dai gol di Fortino – occupano la terza posizione in classifica con 12 punti, gli stessi della Feldi Eboli, seconda solamente per una differenza reti maggiore. L’Italian Coffee Petrarca quintultimo, al momento si trova in zona playout e ha dunque bisogno di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Il giorno seguente verranno giocate due partite in contemporanea alle ore 20:30 ed una alle 20:00: Feldi Eboli–Kaos Mantova e Meta Catania Bricocity–CDM Futsal Genova. Come già anticipato prima la Feldi Eboli occupa il secondo posto in classifica e ospita il Kaos Mantova ottavo, determinato a difendere a tutti i costi l’ultima posizione valida per i playoff. Nella seconda sfida del giorno i catanesi del Meta, attualmente in settima posizione, ospiteranno la neopromossa Genova che è a caccia di punti preziosi per abbandonare la zona retrocessione.

La sfida delle 20 avrà per protagoniste il Signor Prestito CMB, quarto in classifica e autore di un grande inizio di campionato e il Cybertel Aniene, attualmente penultimo in classifica con un solo punto, ma con una partita da recuperare. Il 2 Novembre invece alle ore 18:30 scenderà in campo la capolista Acqua e Sapone Unigross, che andrà a far visita alla Came Dosson nona in classifica, la quale per tentare il colpaccio si affiderà alla vena realizzativa di Vieira.

Allo stesso orario si giocherà anche Colormax Pescara-Sandro Abate Avellino. La squadra di casa, attualmente in zona playout, proverà a strappare punti contro la sorprendente neopromossa campana che dal canto suo occupa le zone nobili della classifica.

Il giorno seguente alle ore 17:00 l’Italservice Pesaro quinto in classifica, ma con una partita in meno, ospiterà la Lynx Latina che con 6 punti occupa le zone tranquille della classifica. Chiuderà la 6a giornata la sfida tra Todis Lido di Ostia e Real Arzignano. Padroni di casa che si trovano in una situazione di classifica tranquilla, mentre gli ospiti occupano l’ultima posizione della graduatoria con il peggiore attacco e la peggior difesa.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it