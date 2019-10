Verona-Sassuolo: formazioni e dove vederla in diretta streaming e tv

Verona–Sassuolo è il primo anticipo che dà il via alla nona giornata di andata del campionato di Serie A 2019/20. Il match avrà luogo venerdì 25 ottobre alle ore 20.45, presso il Marcantonio Bentegodi. L’arbitro designato per l’incontro è il 35enne Luca Pairetto di Nichelino, assistito al VAR da Davide Massa di Imperia.

L’Hellas Verona con i suoi nove punti ottenuti si colloca in 14esima piazza, posizione che tuttavia non consente agli scaligeri di adagiarsi sugli allori. Ivan Juric, con molta probabilità, confermerà quasi in blocco la squadra che, pur ben figurando, è uscita sconfitta in casa del Napoli. L’unica eccezione dovrebbe essere rappresentata dall’inserimento nell’undici iniziale di Valerio Verre sulla trequarti al posto dell’indisponibile Miguel Veloso, con il conseguente arretramento sulla linea di centrocampo di Pessina.

Il Sassuolo, seppur con una partita da recuperare, è ancora fermo a 6 punti, frutto delle due vittorie casalinghe sulla Sampdoria e sulla SPAL. Per provare ad interrompere la striscia rossa di tre sconfitte consecutive, De Zerbi medita il ritorno al 4-3-3 con Caputo al centro dell’attacco e Berardi-Defrel ai lati. Continua invece l’emergenza in difesa.

Le probabili formazione di Verona-Sassuolo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat/Henderson, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski

Indisponibili: Bocchetti, Badu, Bessa, Miguel Veloso, Pazzini

Allenatore: Ivan Juric

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Muldur; Traore’, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel

Indisponibili: Rogerio, Chiriches, Mazzitelli, Ferrari, Pegolo

In dubbio: Bourabia

Allenatore: Roberto De Zerbi

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Verona-Sassuolo sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e NowTv.

Verona-Sassuolo: statistiche e precedenti

In Serie A sono otto i precedenti fra i due club: 4 vittorie per i veneti, 1 pareggio e 3 vittorie per gli emiliani. Nei quattro incontri al Bentegodi, l’Hellas Verona ha trionfato nelle prime due occasioni, per poi racimolare 1 solo punticino nelle altre due, in virtù di un pareggio e una sconfitta.

L’ultimo incontro si è tenuto il 18/04/2018 e si è concluso con la vittoria esterna del Sassuolo, arrivata grazie al gol di Lemos.

