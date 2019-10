Sciopero 25 ottobre 2019: scuola, uffici e orari garantiti. La guida

Oggi venerdì 25 ottobre 2019 è indetto lo sciopero generale e nazionale convocato dai sindacati Cub e Sgb. Lo sciopero durerà tutta la giornata, 24 ore, e coinvolgerà i settori pubblici e privati, tra cui scuole, uffici e trasporti. Alla base della mobilitazione diverse ragioni, sintetizzate in un comunicato, che riconducono alle richieste di aumento salari e pensioni, alla riduzione dell’orario a parità di salario, ai diritti universali, alla difesa dell’ambiente e alla riconversione ecologica dell’economia, alla democrazia sui luoghi di lavoro e contro i decreti sicurezza. Tra le ragioni della protesta anche la demonizzazione del pubblico in favore del privato ritenuto più efficiente e l’incapacità di garantire servizi fondamentali per la cittadinanza, come da Costituzione.

Le principali manifestazioni e i presidi

Di seguito le manifestazioni e i presidi principali:

Milano : Largo Cairoli, ore 10;

: Largo Cairoli, ore 10; Torino : Porta Nuova, ore 10;

: Porta Nuova, ore 10; Roma : Via XX Settembre, ore 9;

: Via XX Settembre, ore 9; Roma Fiumicino : Terminal T1 (partenze) davanti alla porta 5 ore 10;

: Terminal T1 (partenze) davanti alla porta 5 ore 10; Varese : Piazza Libertà, ore 9.30;

: Piazza Libertà, ore 9.30; Malpensa : Aeroporto ritrovo all’area Cargo, ore 9;

: Aeroporto ritrovo all’area Cargo, ore 9; Reggio Emilia : Piazza Prampolini, ore 9.30;

: Piazza Prampolini, ore 9.30; Firenze : Piazza Dalmazia, ore 9.30;

: Piazza Dalmazia, ore 9.30; Napoli : in aggiornamento;

: in aggiornamento; Palermo : Piazza Verdi, ore 9.30;

: Piazza Verdi, ore 9.30; Catania : Piazza Stesicoro, ore 10;

: Piazza Stesicoro, ore 10; Ravenna : Piazza del Popolo, ore 10;

: Piazza del Popolo, ore 10; Padova: Piazzale Stazione, ore 9.

Sciopero 25 ottobre 2019: il punto a Milano e Roma

Il Comune di Milano ha fatto sapere che a causa dello sciopero indetto dal SGB, sono possibili variazioni orarie e rallentamenti dei servizi in giornata, in particolare tra le 8.30 e le 15.30. In ogni caso le fasce di garanzia sono coperte fino alle ore 8.45, quindi dalle 15 alle 18. La metropolitana sarà interessata dallo sciopero dalle ore 18 fino al termine del servizio.

Particolarmente viva la protesta a Roma, dove vi sarà anche la manifestazione indetta da Cgil, Cisl, Uil e Ugl contro i problemi della città e la liquidazione di Roma Metropolitane. Il Comune rende noto che il trasporto pubblico è a rischio per due scioperi: uno di 4 ore, dalle 20 a fine servizio, e l’altro di 24 ore. Lo sciopero di 4 ore è quello a cui facevamo riferimento prima, indetto da Cgil, Cisl, Uil e Ugl, e riguarderà in particolare bus, trame, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Lo sciopero di 24 ore interesserà la rete Atac e i bus periferici della Roma Tpl. In quest’ultimo caso saranno rispettate le fasce di garanzia: fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Bus, treni e mezzi pubblici: le fasce garantite

Sciopero 25 ottobre 2019: fasce di garanzia assicurate da FS

Anche Ferrovie dello Stato è coinvolta nello sciopero del 25 ottobre 2019, ma ha già assicurato le Frecce circoleranno con regolarità, assicurando i collegamenti regionali nelle fasce più vive per i pendolari, e quindi dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Nel resto della giornata, si spiega in una nota, “Trenitalia s’impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Sarà assicurato il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Garantiti tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull’orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com”.

