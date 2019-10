Evil 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il 26 settembre 2019 ha debuttato su CBS una nuova serie tv di genere thriller/psicologico con temi che sfociano nel sovrannaturale: stiamo parlando di Evil. A solo un mese dal debutto dello show, il canale statunitense ha dato il via alla produzione di una seconda stagione. Kelly Khal, presidente della sezione intrattenimento di CBS, ha dichiarato di essere entusiasta del progetto, elogiando la serie tv e definendola un successo. Lo show nasce da un’idea di Rober e Michelle King (i quali hanno già lavorato insieme in The Good Wife), mentre la casa di produzione è King Size Production. Per quanto riguarda la data di uscita in Italia, purtroppo al momento Evil è inedita: per vederla doppiata nella nostra lingua, dobbiamo attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistarne i diritti di distribuzione. In attesa di nuove informazioni sul futuro della serie tv, possiamo dare un’occhiata alla trama e svelare i nomi degli attori che compongono il cast.

Evil 2: la trama

Attualmente non sono state rilasciate anticipazioni per quanto concerne la trama della seconda stagione di Evil; ciò in virtù anche del fatto che l’episodio finale della prima stagione ancora deve essere mandato in onda. Difficile, quindi, ipotizzare quale sarà la strada che percorrerà la serie tv.

Evil racconta la storia di una psicologa, Kristen, la quale è orientata verso un profondo scetticismo. La protagonista, tuttavia, si troverà a mettere in dubbio la sua conoscenza affrontando eventi straordinari, miracoli, possessioni demoniache e ogni sorta di mistero intorno la religione. Con l’aiuto di un giovane prete e un operaio, la donna indagherà su questi fenomeni soprannaturali nel tentativo di dare una spiegazione scientifica e determinare se effettivamente esistono forze soprannaturali che agiscono all’interno del mondo.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti dello show e quali personaggi interpretano all’interno di Evil: Katja Herbers veste i panni della psicologa Kristen Bouchard; Mike Colter nel ruolo di David Acosta; Michael Emerson interpreta Leland Townsend; Aasif Mandvi è Ben Shroff; Brooklyn Shuck nel ruolo di Lynn Bouchard; Skylar Gray interpreta Lila Bouchard; Maddy Crocco veste i panni di Lexis Bouchard; Dalya Knapp è Laura Bouchard.

