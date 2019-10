Dove vedere Inter-Parma in diretta streaming o in tv

Uno degli anticipi validi per la nona giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Inter-Parma, che si disputerà sabato 26 ottobre 2019 alle ore 18:00 allo stadio San Siro di Milano.

Settimana ottima per l’Inter, che lo scorso mercoledì è riuscita a battere il Borussia Dortmund in Champions League riuscendo di conseguenza a riaprire il discorso qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Conte ha giocato un’ottima partita, riuscendo ad imbrigliare bene i tedeschi per gran parte del match senza dargli la possibilità di creare tante occasioni nitide. Prima ancora era arrivata la vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo, seppur particolarmente sofferta nel finale di gara. Ora i nerazzurri vogliono continuare a vincere, ma anche stavolta non sarà facile. Nel frattempo il club pensa a blindare i suoi migliori due giovani talenti, ovvero Sebastiano Esposito e Lautaro Martinez, pronti entrambi a rinnovare il proprio contratto per evitare assalti indesiderati da parte dei top club europei. I due proprio in Champions hanno dimostrato di poter stare assieme ed è per questo motivo che potremmo ritrovarli, stavolta direttamente dal primo minuto, in questo match.

Dall’altra parte troviamo un Parma che fin qui sta disputando una buona stagione. I crociati non conoscono il segno x e hanno suddiviso equamente il numero di vittorie con quello delle sconfitte. Manca dunque una certa continuità nei risultati, che può arrivare in caso di ritrovamento dei due giocatori principi Gervinho e Inglese. Nel frattempo D’Aversa si coccola Cornelius, autore di una tripletta nella roboante vittoria ottenuta la scorsa settimana contro il Genoa.

Le probabili formazioni di Inter-Parma

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Esposito, Lautaro Martinez

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Inter-Parma potrà essere visto in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

