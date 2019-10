The Crown 3: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 17 Novembre arriva su Netflix la terza stagione di una serie tv che ha riscosso un discreto successo tra il pubblico: stiamo parlando di The Crown. Il terzo ciclo di episodi dello show presenta 2 novità: la prima riguarda il cast; in particolare cambieranno quasi in toto gli attori che abbiamo visto nel corso delle prime due stagioni. La seconda novità riguarda il lavoro sulle puntate: per abbattere i costi di produzione è stato deciso, infatti, di girare 20 episodi “back to back“, vale a dire senza interruzioni. Ovviamente 10 andranno a comporre la terza stagione, mentre i restanti 10 verranno lanciati nella quarta.

L’attrice Claire Foy (l’ex regina Elisabetta II), in occasione del suo addio al cast, ha espresso un parere sul cambiamento del cast; ecco le sue parole.

“Dopo due stagioni, è finita, me ne vado. Si stanno sbarazzando di tutti noi. Non so come progetteranno di farlo, ma sono un gruppo di registi e produttori incredibili. Sarà qualcosa di diverso ed emozionante“

Anche il creatore di The Crown ha detto la sua a proposito di questo cambiamento, soprattutto per quanto riguarda la scelta della nuova regina:

“La cosa bella di Claire è la sua giovinezza. Non puoi chiedere a qualcuno di recitare come una donna di mezza età. Ognuno deve metterci il proprio peso degli anni. Quello che sentiamo a 50 anni è diverso rispetto a ciò che proviamo a 30 anni.“

In attesa dell’aggiunta dei nuovi episodi sul colosso streaming Netflix, possiamo goderci il trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Trailer Terza Stagione The Crown

The Crown 3: la trama

La trama del terzo ciclo di episodi di The Crown ripartirà dagli eventi successivi al finale della stagione precedente: dalla nascita del principe Edoardo, avvenuta nel 1964, fino all’incontro tra Carlo e Diana nel 1977. Un arco temporale che racchiude diversi accadimenti interessanti: l’ascesa al potere di Harold Wilson, Primo Ministro del Regno Unito; il divorzio tra il Conte di Snowdon, Antony Armstrong–Jones e la principessa Margherita (e la storia di 8 anni che quest’ultima ebbe con il baronetto Roddy Llewellyn); lo sciopero dei minatori nel 1972; la morte del Duca di Winsdor.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono i nuovi attori protagonisti di The Crown e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Olivia Colman interpreterà la Regina Elisabetta II; Helena Bonham Carter sarà la Principessa Margherita; Tobia Menzies vestirà i panni del Principe Filippo; Jason Watkins avrà il ruolo del Primo Ministro Harold Wilson; Ben Daniels interpreterà Antony Armstrong – Jones; Erin Doherty sarà la Principessa Anna; Josh O’Connor vestirà i panni di Principe Carlo; Marion Bailey avrà il ruolo della Regina Madre; Emerald Fennell interpreterà Camilla Shand, Duchessa di Cornovaglia.

