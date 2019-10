Obi Wan Kenobi, serie tv: data inizio riprese, parla Edward McGregor

Durante il D23 Expo Disney ha annunciato la produzione di una nuova serie tv ambientata nel mondo di Guerre Stellari e, soprattutto, basata sul personaggio di Obi Wan Kenobi. Tuttavia, con il lancio di The Mandalorian e i lavori su uno show prequel di Rogue One, la serie incentrata sul personaggio interpretato da Ewan Mcgregory sembra essere stata messa in secondo piano. Per la gioia dei fan, l’attore ha rivelato che le riprese non inizieranno prima del 2020, confermando, tuttavia, che lo show non è stato messo in cantiere. Mcgregory, dopo essere stato costretto a smentire il suo ritorno nei panni del cavaliere Jedi, ha finalmente avuto la possibilità di esprimere la sua felicità nel riprendere i panni del personaggio; ecco la sua dichiarazione a proposito della serie tv su Obi Wan Kenobi:

“È stato davvero un sollievo, perché per quattro anni ho dovuto mentire a molta gente (riguardo il ritorno nei panni di Obi Wan Kenobi). La storia sarà ambientata tra Episodio III e Episodio IV. L’ordine Jedi è caduto a pezzi. Sarà molto interessante il fatto che si prenda un personaggio che conosciamo in un modo e mostrarlo ad di fuori della storia che conosciamo. L’arco narrativo sarà molto interessante dal momento che tutti i Jedi furono massacrati alla fine di Episodio III. È sicuramente un avvenimento da esplorare meglio“

L’attore ha poi aggiunto qualche dettaglio in più sul ruolo e sul lavoro di recitazione:

“Voglio interpretare il ruolo in maniera quanto più vicina all’ Obi-Wan di Alec Guinness. Sto raggiungendo l’età che aveva Guinness nella trilogia originale, sto diventando più grigio, quindi sarà più facile accostarmi a lui come personaggio“

Al momento non ci sono altre informazioni sul futuro della serie tv incentrata sul personaggio di Obi Wan Kenobi; quello che è certo è che la trama riguarderà il periodo da “sorvegliante” del maestro Jedi; in particolare, Obi Wan, dopo la sconfitta subita da Anakin Skywalker, divenuto ormai Darth Vader, si trasferirà a Tattooine per vegliare sul piccolo Luke Skywalker.

