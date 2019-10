Il Signore degli anelli, serie tv: anticipazioni cast e trama, le ultime notizie

Procedono i lavori sulla serie tv de Il Signore degli Anelli, la quale debutterà su Amazon a data da destinarsi. Le riprese, secondo quanto annunciato da Jennifer Salke, capo degli studios, dovrebbero iniziare nel 2020 e il progetto prevede un totale di 5 stagioni e, potenzialmente, una serie spin-off da costruire successivamente. Possiamo quindi aspettarci un debutto della serie tv su Amazon Prime Video nel 2021. La produzione tornerà ancora a lavorare in Nuova Zelanda; gli showrunner della serie tv, J.D. Payne e Patrick Mckay hanno espresso la loro gratitudine nei confronti di Amazon e del popolo della Nuova Zelanda che ha concesso con molto piacere la creazione dello show. Ecco le loro parole:

“Mentre cercavamo il luogo in cui avremmo potuto dare vita alla bellezza primordiale della Seconda Era della Terra di Mezzo, sapevamo che dovevamo trovare un posto maestoso, con coste incontaminate, foreste e montagne, che potesse ospitare un set di livello mondiale. E siamo felici di essere ora in grado di confermare ufficialmente la Nuova Zelanda come location per la nostra serie basata su Il Signore degli Anelli di J.R.R. di Tolkien“

Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più sulla trama dello show e, in più, daremo delle nuove notizie per quel che riguarda il cast.

Serie Tv Il Signore Degli Anelli: la trama

Al momento non ci sono anticipazioni ufficiali su quella che sarà la trama della prossima serie tv incentrata sul mondo di Tolkien. Quello che è certo è che la storia sarà ambientata durante la Seconda Era, la quale dura 3441 e termina con la sconfitta di Sauron per mano di Isildur e dell’Ultima Alleanza tra Elfi e Uomini. In quest’epoca esiste ancora Numenor, regione che poi affonderà negli oceani per mano dei Valar (gli dèi della Terra di Mezzo). Probabilmente scopriremo chi sono gli antenati di Aragorn e cosa accadde di preciso in quegli anni.

Il Cast della serie TV

La novità assoluta sulla serie tv de Il Signore degli Anelli riguarda proprio il cast: sono stati confermati i nomi dei primi attori che vestiranno i panni di alcuni personaggi all’interno dello show. In particolare, Markella Kavenagh vestirà i panni di Tyra; Will Poulter sarà il giovane eroe Beldar; Joseph Mawles nel ruolo dell’antagonista Oren. Purtroppo, a eccezione del nome, non abbiamo alcuna informazione riguardo i personaggi e la loro storia all’interno dello show.

