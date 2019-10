MotoGP Australia 2019: analisi del week-end e delle gare

Il week-end australiano si è appena concluso e ha regalato diverse gioie. La tappa del motomondiale sul circuito di Philip Island è stato un banco di prova per molti piloti della classe regina mentre in Moto 3 e Moto 2 Dalla Porta e Marquez (fratello di Marc) si sono giocati rispettivamente il match point per il titolo mondiale. Ecco ora un approfondimento sul week-end e sulla gara.

MotoGP Australia 2019: trionfo Dalla Porta, Marquez rimanda il titolo in Moto 2

Partiamo dalle classi minori, Dalla Porta entra nella storia del motomondiale. Sul tracciato australiano il pilota pratese è arrivato primo e ha conquistato il primo titolo mondiale. Una grande gioia che dà un po’ di spolvero ai piloti italiani. Discorso diverso per Marquez, il pilota di Moto 2 è arrivato solamente ottavo, in Australia ha trionfato Binder. Il titolo mondiale è stato così rimandato alla prossima gara. Andiamo ora a vedere com’è andata la gara nella massima classe.

MotoGP Australia 2019: com’è andata la gara della classe regina

La massima categoria del motomondiale continua a dare spettacolo. Marc Marquez centra l’ennesimo successo in una delle gare probabilmente più difficili per lui. Lo spagnolo è arrivato primo, dietro di lui Crutchlow e Miller, poi quarto Bagnaia. Solamente settimo il ducatista Dovizioso, il quale è arrivato davanti a Rossi, ottavo. Delusione per Quartararo e Vinales, il francese era andato bene in qualifica ma è stato poi autore di una brutta gara che gli ha fruttato zero punti. Maverick Vinales è stato invece in testa per buona parte della corsa ma poi è caduto.

Francesco Somma

