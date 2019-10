Greenhouse Academy 3: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 25 ottobre è arrivata su Netflix la terza stagione di una serie tv di genere teen drama fantascientifico che ha segnato nel cuore di molti adolescenti: stiamo parlando di Greenhouse Academy. Lo show si basa su una serie tv israeliana di nome Ha–Hamama; la creatrice di entrambe le serie tv è Giora Chamizer e alla sceneggiatura ha lavorato la stessa Chamizer in collaborazione con Paula Yoo. Il terzo ciclo di episodi, a differenza delle prime due stagioni, conterà 8 puntate, sempre dalla durata di circa 25 minuti. Per chi non avesse ancora preso visione dei nuovi episodi, è disponibile un trailer della terza stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Terza Stagione Greenhouse Academy

Greenhouse Academy 3: la trama

L’episodio conclusivo della seconda stagione aveva lasciato i fan col fiato sospeso in un cliffhanger pesantissimo: il triangolo amoroso tra Hayley, Leo e Daniel dovrebbe finalmente raggiungere un traguardo. Nel finale di stagione abbiamo visto qualcuno bussare alla porta di Hayley e la ragazza aprire con un sorriso appassionato; ma chi sarà il fortunato ragazzo ad aver conquistato il cuore di Hayley? La risposta ci verrà molto probabilmente data in questa nuova stagione di Greenhouse Academy.

Nel frattempo gli Eagles e i Ravens hanno unito le forze per far fronte a un nuovo mistero che minaccia il pianeta, non resta che scoprire come evolveranno gli eventi nel corso della stagione.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Greenhouse Academy e quali personaggi interpretano all’interno dello show. Partiamo subito con l’informare il pubblico del recast che ha visto il personaggio di Brooke Osmond: Grace Van Dien, per dedicarsi come regular nella serie The Village, ha abbandonato lo show e al suo posto troveremo l’attrice Danika Yarosh. Gli altri membri del cast sono: Ariel Mortman a vestire i panni di Hayley Woods; Finn Roberts interpreta Alex Woods; Chris O’Neal è Daniel Hayward; Dallas Hart nel ruolo di Leo Cruz; Cinthya Carmona veste i panni di Sophie Cardona; Benjamin Papac interpreta Max Miller; Jessica Amlee è Jackie Sanders; BJ Mitchell nel ruolo di Parker Grant; Aviv Buchler veste i panni di Emma Geller.

