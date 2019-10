Looking for Alaska: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 18 ottobre 2019 su Hulu ha debuttato una nuova serie tv basata sul romanzo omonimo di John Green: stiamo parlando di Looking for Alaska. Lo show nasce da un’idea di Josh Schwartz (conosciuto per essere il creatore di The O.C.) e la prima stagione conta 8 episodi dalla durata di 50 minuti circa ciascuno. Per quanto riguarda l’uscita della serie tv in Italia, al momento non ci sono informazioni e dovremo attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistarne i diritti di distribuzione per importarla nel nostro Paese. Lo scrittore John Green ha ammesso, durante un’intervista, la sua preoccupazione per l’adattamento televisivo del romanzo che potrebbe discostarsi leggermente da quanto raccontato nel libro; di seguito le sue parole riportate da Bookstr.

“Mi preoccupo mai che un adattamento vada contro quello che cercavo di raccontare? Sì, certo. In questo caso è particolarmente complicato perché ho provato a scrivere del modo in cui la romanticizzazione di Miles verso Alaska ha terribili effetti devastanti. Volevo raccontare del pericolo dell’idealizzazione della persona che dici di amare, ma si potrebbe cadere, invece, nella storia del ragazzo che impara delle lezioni di vita dall’enigmatica ragazza. Non so se lo show riuscirà in questo, non so nemmeno se il libro ci è riuscito.“

In attesa di scoprire se Looking for Alaska verrà lanciata anche in Italia, possiamo goderci il trailer della serie tv; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione Looking for Alaska

Looking for Alaska: la trama

La trama dello show ruota intorno la storia amorosa che vede protagonisti Miles Halter, un giovane ragazzo che ha passato la pubertà al sicuro tra le mura di casa, desideroso di scoprire il mondo e vivere qualche emozionante avventura, e Alaska Young, una ragazza che Miles incontra nel collegio. Culver Creek Boarding School. Alaska ha una spiccata intelligenza, molto affascinante e dal carattere simpatico e spiritoso; grazie alla sua bellezza riesce fin da subito a conquistare il cuore di Miles e portarla nel suo mondo in cui si celano traumi e problemi che portano spesso la ragazza sulla via dell’autodistruzione.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Looking For Alaska e quali personaggi interpretano all’interno dello show. Charlie Plummer veste i panni di Miles Halter; Kristine Froseth è Alaska Young; Denny Love nel ruolo di Chip Martin, “Il Colonnello”; Jay Lee interpreta Takumi; Landry Bender veste i panni di Sara; Sofia Vassilieva è Lara; Uriah Shelton nel ruolo di Longwell; Jordan Connor interpreta Kevin; Timothy Simons veste i panni del signor Starnes, “L’Aquila”; Ron Cephas Jones è il dottor Hyde; Rachel Matthews nel ruolo di Fiona; Henry Zaga interpreta Jake.

