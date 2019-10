Youma Diakite: biografia, carriera e chi è a Live non è la d’Urso

Youma Diakite è una stella del fashion system, ha sfilato e posato per alcuni dei marchi più prestigiosi dell’alta moda. La sua esperienza si è concentrata in Italia, tra recitazione, show televisivi e famiglia. Scopriamo tutte quello che c’è da conoscere sulla biografia e sulla vita privata della modella

Youma Diakite: tutte quello che c’è da conoscere

Youma Diakite nasce in Mali il 1º maggio dell 1971 sotto il segno del Toro. Cresce in Africa, nel suo paese natale, per i primi sette anni di vita, poi si sposta a Parigi con la famiglia. Nella capitale francese si diploma al liceo per poi proseguire gli studi universitari in economia. Durante gli anni ’90 un talent scout, dell’azienda italiana Benetton, la sceglie per una celebre campagna del brand. Sarà questa esperienza che le cambierà la vita e in breve tempo la porterà a sfilare per Versace, Armani, Donna Karan e Dolce & Gabbana. Grazie alle sue misure (88-61-91) viene considerata una figura simile o alternativa a quella della Venere Nera Naomi Campbell. L’alta moda la porterà a vivere sempre in movimento tra Milano, Parigi e New York. Sarà proprio nel capoluogo Meneghino che Youma Diakite trasferirà il suo domicilio. La modella maliana intraprende la carriera televisiva a cavallo tra la fine degli anni’90 e i primi del Duemila entrando nel cast di Buona Domenica, programma pomeridiano settimanale di Canale 5, allora diretto da Maurizio Costanzo. Successivamente conduce ‘Barbarella’, un programma dedicato a moda e costume in onda su Sky. Partecipa al programma Ballando con le Stelle e nel 2019 all’Isola dei Famosi. Nel mondo del cinema la troviamo sul set di “E adesso sesso” di Carlo Vanzina e “Oceans’ Twelve”.

La vita privata della maliana

Youma Diakite è molto riservata sul lato della vita privata. Sappiamo che è felicemente sposata con Fabrizio Ragone e che la coppia ha avuto un figlio nel 2014.

