1995: il futuro della serie tv. Ci sarà una nuova stagione?

Il 4 ottobre ha debuttato su sky una serie tv basata sulla storia della politica italiana: 1994, che rappresenta il terzo capitolo di una trilogia; i fan si stanno già chiedendo se lo show avrà un seguito con 1995. Stefano Accorsi, ideatore della serie tv, nonché interprete di uno dei protagonisti, si è espresso al riguardo durante un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni: la risposta definitiva è un secco “no”. Accorsi ha ammesso che sebbene abbia amato molto interpretare il suo personaggio, Leonardo Notte, il 1995 rappresenta un anno meno incisivo per quel che riguarda la politica italiana e lo show non avrebbe retto la forte carica drammaturgica creatasi nei capitoli precedenti. Ragion per cui, Accorsi ha deciso di concludere la trilogia con un finale ricco e completo, senza smorzarlo in una nuova stagione che rischia di risultare “più debole”. Per chi fosse interessato a visionare lo show, la trilogia è presente su NowTV, Sky Go e Sky on Demand.

1995: la trama dello show

Come su scritto, la trilogia del progetto di Stefano Accorsi termina con 1994. La trama ripercorre le tappe della politica italiana dei primi anni ’90, attraverso gli occhi e la storia di alcuni personaggi comuni la cui vita si intreccia con quella dei grandi protagonisti della politica di quel periodo. In particolare, in 1994, ci troviamo in Italia in quello che viene definito “l’anno della Restaurazione” in un periodo che termina con la nascita di Forza Italia.

Leonardo Notte, Veronica Castello e Pietro Bosco sono personaggi impegnati nell’ascesa al potere; Leonardo comprende che non può più essere colui che manovra i fili dietro le quinte, ma deve uscire allo scoperto e diventare un dominante nel mondo della politica; Veronica, invece, ha deciso di dare una svolta alla propria vita, stanca di essere una donna al servizio degli uomini di potere e proiettandosi nella strada che porta all’obbiettivo di diventare una Parlamentare; Pietro, infine, si trova costretto ad abbandonare la sua vecchia vita, fatta di vizi e di ossessione verso la donna amata, e riprendere in mano la situazione imparando le “regole del gioco”.

Nel frattempo, l’imprenditore Silvio Berlusconi è pronto a cambiare l’Italia invitando Antonio di Pietro a collaborare per dar vita a nuovi progetti.

Looking for Alaska: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della trilogia e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Stefano Accorsi veste i panni di Leonardo Notte; Guido Caprino nel ruolo di Pietro Bosco; Miriam Leone interpreta Veronica Castello; Antonio Gerardi è Antonio di Pietro; Giovanni Ludeno veste i panni di Dario Scaglia; Paolo Pierobon interpreta Silvio Berlusconi

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it