Serie tv comiche: quali guardare e migliori. L'elenco

Il mondo delle serie tv è ricco e variegato: fantascienza, dramma, thriller, horror, fantasy, storico; tra tutte queste sfumature, chi non vorrebbe fare una pausa e godersi delle serie tv comiche in tutta tranquillità, rilassandosi di tanto in tanto e magari farsi un paio di risate? Se siete tra questi, non temete: di seguito offrirò un elenco delle commedie più amate di sempre, nel caso ve ne foste perse qualcuna. Scopriamo insieme quali sono i titoli e di cosa parlano i vari show.

Serie Tv Comiche: le più amate di sempre

Iniziamo l’elenco delle serie tv comiche con una pietra miliare del genere: Friends, datata anni ’90. La “madre” di tutte le sit-com ruota intorno la storia di alcuni trentenni disadattati: i nostri protagonisti sono alle porte dell’età adulta e affrontando amori, amicizie, gioie e paure, tutti loro cercheranno di dare una sostanziale svolta alla propria vita. Attraverso un tono leggero, ma mai scontato, vedremo gli amici alle prese con i problemi della vita quotidiana che i nostri eroi risolveranno con acuta ironia regalandoci dei momenti davvero esilaranti.

The Big Bang Theory, altro celebre titolo che con una storia durata 12 anni è diventato un classico del genere comedy. Questa volta, i nostri protagonisti sono un gruppo di nerd ognuno dei quali caratterizzati in modo unico e decisamente bizzarro. Leonard e Sheldon sono due coinquilini improbabili che lavorano come ricercatori presso l’università di fisica; il primo imparerà a gestire i capricci del secondo, che appare non solo come un grande bambinone, ma addirittura una sorta di androide impertinente manchevole di alcune caratteristiche umane come empatia e sarcasmo. Insieme agli amici di sempre, Howard e Raj, ci porteranno in un mondo all’insegna della stravaganza: tra scienza, fumetti e goffaggine con le donne, le risate sono inevitabili, così come l’affezionarsi al quartetto più allucinato di sempre.

Non si può parlare di una lista di serie tv comiche senza citare How I Met Your Mother, ennesimo colossal delle sit-com degli ultimi anni. Lo show parte da una semplice premessa: Ted, padre di due bambini, racconta ai figli come ha conosciuto la loro madre; e la storia comincia con un Ted ventisettenne in cerca dell'”anima gemella”. Insieme al coinquilino Marshall, che con Lily forma la coppia di eterni innamorati, Barney, trentatreenne stravagante e maestro di seduzione e nonchalance e la new entry Robin, una delle prime fiamme di Ted, vivremo un viaggio meraviglioso in cui le risate si amalgamano perfettamente con momenti di riflessione; il tutto accuratamente preparato con un taglio morbido, acuto e divertente.

Scrubs è decisamente il non plus ultra del connubio tra medical drama e sit–com. Un must assoluto da non perdere. Le vicende partono dal protagonista indiscusso dello show, J.D. (acronimo di John Dorian), un venticinquenne alle prese con la specializzazione in medicina. J.D. è un ragazzo che vive più sulle nuvole che sulla terra ferma: le sue fantasie irrompono magistralmente nello schermo, portando lo spettatore a prendere coscienza delle sue più bizzarre visioni. Con l’indivisibile amico Turk, specializzando in chirurgia, entreremo nell’ospedale Sacro Cuore in cui ogni personaggio è dipinto in maniera unica e accattivante: dall’eterno avvocato depresso Ted al re dei doppisensi Todd, dal “terrificante” Inserviente all’insormontabile primario Kelso, dal durissimo Cox alla maligna Jordan, dalla capo-infermiera Carla (dal carattere materno, ma con una fortissima dignità) alla sempre insicura Elliot. Un cocktail di avventure devastanti raccontate da protagonisti impossibili da non amare che ci faranno piangere, ma soprattutto ridere, riflettere e apprezzare il fantastico mondo creato dallo show.

Tornando al 1990, uno show che sicuramente merita di entrare a pieno regime in questa lista è Willy, il principe di Bel Air. Caposaldo delle commedie, con protagonista un giovanissimo Will Smith che interpreta un ragazzo simpatico e “svitato” che ha da poco abbandonato il ghetto di Philadelphia per andare a vivere con gli zii in uno dei quartieri più “in” di Los Angeles. Nonostante il suo carattere immaturo e irresponsabile, Willy riuscirà a conquistare il cuore dei familiari. Pigiama party, musica a tutte le ore, interminabili avventure con le ragazze ci portano in un mondo unico dove spesso e volentieri si rompe la quarta parete portando lo spettatore ai limiti dell’assurdo.

Ci limitiamo a pronunciare i titoli di altre serie tv comiche che meriterebbero un approfondimento: la Tata, Will & Grace, Modern Family, Baby Daddy, Malcolm, New Girl e l’italiana Boris sono solo alcuni degli show in cui la risata è assicurata.

