Incassi Joker 2019: record mondiale al botteghino, ecco le cifre

Joker di Todd Philips con Joaquin Phoenix è il maggior incasso di sempre per un film R-Rated (ovvero vietato ai minori). La pellicola ha incassato ad oggi 788 milioni di dollari a livello mondiale, superando così il vecchio record di 785 milioni detenuto dal titolo Deadpool 2.

Il successo e i numeri di Joker

Uscito nelle sale il 3 ottobre 2019 Joker di Todd Philips con Joaquin Phoenix, che interpreta Arthur Fleck è un successo sotto tutti i punti di vista, partendo dal pubblico fino ad arrivare alla critica. Il film ha fatto registrare un’entrata superiore ai 788 milioni di dollari in tutto il mondo. Si tratta del film vietato ai minori con l’incasso più alto di sempre. Un successo inaspetatto in casa Warner Bros. Il film è basato sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, ma totalmente scollegato dalla serie dei film della DC Extended Universe. Una possibile spiegazione di questo record di incassi è il fatto che, per quanto Todd Philips abbia cercato di togliere ogni riferimento alle condizioni critiche dei nostri tempi, Joker sembra parlare ad una platea che almeno una volta nella vita si è sentita tradita, abbandonata da chi, in posizione di più alto prestigio, avrebbe dovuto proteggerla. Come succede proprio ad Arthur Fleck che risente della mancanza di uno Stato o semplicemente di qualcuno pronto ad interessarsi alla sua richiesta di aiuto urlata a gran voce ogni giorno e mai ascoltata. Qualcosa però è cambiato come dice lo stesso Arthur “Per tutta la vita non ho mai saputo se esistevo veramente, ma esisto. E le persone iniziano a notarlo“.

Curiosità sulla produzione e riconoscimenti

A Venezia Joker ha conquistato il Leone d’Oro al miglior film. Phoenix ha intanto rivelato che quella che secondo lui era “una delle migliori scene del film (che vede al centro Arthur Fleck e Randall) non è stata montata nella versione finale e, in linea con la politica di Todd Phillips, non verrà mai rilasciata“. Un’altra curiosità è che il titolo provvisorio durante la lavorazione del film era Romeo, per mantenere il segreto di cosa si trattasse in realtà il progetto finale. Le riprese si sono svolte a New York e nel New Jersey.

