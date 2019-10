Juventus-Genoa: diretta TV, streaming e pronostico. Le quote

Presso l’Allianz Stadium di Torino si gioca Juventus-Genoa, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il fischio d’inizio è previsto per mercoledì 30 ottobre alle ore 21:00. La partita sarà diretta dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato al VAR da Calvarese. I bianconeri guidano la classifica con un punto di vantaggio sull’Inter, mentre il Genoa si è affidato al nuovo tecnico Thiago Motta per provare a tirarsi fuori dai bassifondi della classifica.

Diretta TV e streaming

Juventus–Genoa sarà visibile in diretta su SKY Sport 1 (canale 201) e verrà poi trasmessa in replica su SKY Sport Serie A (canale 202) alle ore 00:30. Per gli abbonati SKY sarà anche possibile seguire la partita in streaming su SKY GO.

Premier League 2019/2020, prossimo turno: orari partite e calendario

Juventus-Genoa: pronostico e quote

La sfida Juventus-Genoa presenta una differenza decisamente importante tra i valori in campo. I favori del pronostico sono tutti dalla parte della squadra bianconera guidata da Maurizio Sarri. Primato in classifica, nessuna sconfitta e una rosa di altissimo livello: questi i biglietti da visita che presenta la Juventus. Il fatto di giocare tra le mura amiche, in quello che è un vero e proprio fortino quasi inespugnabile, rende ancora più difficile uscire dalla logica di un successo dei bianconeri.

Il Genoa non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. A pagare questo avvio a rilento è stato sopratutto il tecnico Aurelio Andreazzoli, rimpiazzato da Thiago Motta proprio a partire dalla scorsa giornata di campionato. La cura Thiago Motta ha subito dato i suoi frutti e i rossoblu si sono imposti per 3-1 in rimonta contro il Brescia.

Va da se che le quote per Juventus-Genoa non possano di certo essere equilibrate. La vittoria della Juventus non va oltre una quota di 1,30 mentre quella del Genoa schizza ad oltre 11,00 con un allettante picco di 15,00 offerto da William Hill. Infine la quota per il pareggio oscilla tra 5,00 e 5,90.

