Lazio-Torino: diretta TV, streaming e pronostico. Le quote

Riflettori accesi allo Stadio Olimpico di Roma, sponda biancoceleste. Il fischio d’inizio di Lazio-Torino è infatti previsto per mercoledì 30 ottobre alle ore 21:00, un incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli ha affidato la direzione di gara all’esperto signor Daniele Orsato della sezione di Schio, con il partenopeo Fabio Maresca che coordinerà le operazioni in sala VAR.

Diretta TV e streaming

Lazio-Torino è uno dei tre match della decima giornata di Serie A – insieme a Parma-Hellas Verona e Udinese-Roma – che saranno trasmessi in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire la sfida anche sul canale DAZN 1 (canale 209 di Sky) e in streaming su DAZN.com.

Lazio-Torino: pronostico e quote

La Lazio procede un po’ a singhiozzo. Un vizietto questo che gli aquilotti non sembrano riuscire a superare di anno in anno. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno comunque messo in cascina 15 punti, bottino frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e possono contare su un centravanti molto prolifico come Ciro Immobile. Il bomber napoletano, ex di lusso della partita, è infatti al comando della classifica marcatori con 10 reti segnate.

I granata rispondono con le cinque reti realizzate da Andrea Belotti. Appaiono però in leggero calo dopo un inizio di stagione esaltante. Nelle ultime quattro giornate il Torino ha infatti collezionato solo due punti, frutto dei pareggi contro Cagliari e Napoli, e occupa adesso l’undicesima posizione in classifica.

Le quote proposte dai siti di scommesse più noti per Lazio-Torino vedono i biancocelesti decisamente favoriti, con una quota che si aggira intorno a 1,55. Il pareggio oscilla invece tra 4,00 e 4,33 (William Hill) mentre la vittoria del Torino sale addirittura oltre 6,00 con una punta di 6,40 proposta da Betfair. Da tenere d’occhio anche la doppia chance X2 che si attesta tra 2,40 e 2,55.

