Dove vedere Parma-Verona in diretta streaming o in tv

Giorno 29 ottobre si disputerà Parma-Verona allo stadio Ennio Tardini, match valido per le decima giornata di Serie A 2019/20.

Come arriva alla partita il Parma

L’allenatore del Parma D’Aversa dopo l’ottimo pareggio di San Siro contro l’Inter deve continuare a seguire questo percorso, nonostante le assenze di Bruno Alves, Inglese, Cornelius, Laurini e Grassi a cui si è aggiunto anche Gagliolo. In difesa continuerà a giocare il nazionale albanese Dermaku, arrivato in estate dal Cosenza, al fianco di Iacoponi, con Pezzella a sinistra. In questa partita il Parma potrebbe avere qualche problema a far valere le forti capacità di contropiede, visto che il Verona giocherà molto probabilmente con il baricentro basso. Kulusevski, Gervinho e Karamoh hanno però abbastanza qualità nel dribbling e nello stretto per risultare ugualmente decisivi. Potrebbe però non bastare per vincere la partita, dal momento che servirà massima attenzione.

Come arriva alla partita il Verona

ll Verona viene da una partita persa venerdì sera in casa contro il Sassuolo che ha confermato i suoi limiti a livello offensivo. La squadra allenata da Juric è sempre ben disposta in campo, pressa bene e lo fa con tutti i calciatori. In attacco però manca sia la qualità nell’ultimo passaggio che soprattutto la lucidità in zona gol. Gli appena sei gol segnati finora, secondo peggiore attacco del campionato, confermano i limiti nella fase di finalizzazione del Verona. Continuando però a difendere bene, con Rrahmani e Kumbulla che stanno facendo bene, stanno riuscendo a portarsi qualche punto importante a casa. Molto importane sarà il ritono di Miguel Veloso a centrocampo, che con le sue geometrie ha permesso alla squadra di esprimersi al meglio.

Il Parma dovrebbe evitare la sconfitta in una partita in cui un pareggio non sorprenderebbe però più di tanto.

Le probabili formazioni di Parma-Verona

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Karamoh.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

Come vedere la partita Parma-Verona in tv e streaming

Il match tra Parma e Hellas Verona, con inizio previsto alle ore 19, sarà visibile in diretta tv e in streaming su Dazn.

