Concerto Salmo S.Siro 2020: data, prezzo e info biglietti

Sarà il 2020 l’anno di debutto mondiale per il rapper sardo Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu. Il Playlist Worldwide Tour infatti, vedrà Salmo esibirsi nelle principali capitali (Madrid, Barcellona, Zurigo, Amsterdam e molte altre) ma anche oltre oceano con tre date negli States tra marzo e aprile 2020.

L’anno del successo per il rapper sardo e l’arrivo in concerto a Milano



Notizie buone anche per i connazionali del rapper 35enne: Salmo si esibirà a Milano nell’unica data italiana (il prossimo 14 giugno 2020) nello stadio di San Siro, conquistando anche qui il suo primato personale con la prima performance in uno stadio.

Con 18 dischi d’oro e 32 dischi di platino si può affermare che il 2019 é stato l’anno di Salmo che ha conquistato il pubblico con l’album Playlist e l’attesissimo Machete Mixtape Vol.4, in collaborazione con il collettivo Machete Crew.

Salmo sarà il primo rapper a esibirsi da solista a San Siro, specifichiamo solista dato che due anni fa lo stadio milanese ospitò una data del Comunisti col Rolex Tour di J-Ax e Fedez, ma in quel caso il concerto fu portata a termine unendo i due repertori solisti.

Ci sono tutti i presupposti per ipotizzare un concerto imperdibile, in cui l’artista porterà anche i brani del suo ultimo lavoro che gli hanno firmato il via libera per entrare nella Global Chart di Spotify, successo che condivide solo con il collega musicale Sfera Ebbasta.

Prima del concerto milanese Salmo si esibirà nei principali club del mondo. Il tour inizierà il 16 marzo da Madrid per terminare il 27 aprile a Los Angeles, toccando Barcellona, Lugano, Zurigo, Losanna, Parigi, Stoccard, Monaco, Amburgo, Bruxelles, Londra, Amsterdam, Lussemburgo, New York e Miami.

Informazioni per i Biglietti

I biglietti per questo concerto sono in vendita da mercoledì 30 Ottobre alle 11 sul sito ufficiale di TicketOne e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Il prezzo dei biglietti varia dai 35.00€ ai 60.00€ in base alla posizione scelta.

