Bournemouth-Manchester United: diretta tv, streaming e pronostico

L’undicesimo turno di Premier League si aprirà con Bournemouth–Manchester United, la gara si disputerà al Vitality Stadium di Bournemouth sabato 2 novembre alle ore 13:30. Partita importantissima per la classifica che vede le due squadre appaiate. Padroni di casa in nona posizione a 13 punti e il Manchester United in settima posizione sempre con 13 punti, ma con una differenza reti migliore. Due squadre che vivono la loro posizione in classifica in maniera molto diversa. I padroni di casa stanno stupendo tutti e anche se non trovano la vittoria da quattro giornate stanno riuscendo a gestire al meglio gli infortuni, mentre la squadra in trasferta sta cercando di tutto per rilanciarsi in classifica.

Come arriva alla partita il Bournemouth

Il tecnico Howe è riuscito a gestire al meglio una squadra colpita continuamente da infortuni e a portarsi a casa qualche punto nelle ultime quattro giornate. Pian piano la squadra sta recuperando qualche giocatore, ma per questa sfida rimarranno in tribuna: Brooks, Gosling, Stanislas, Daniels e Begovic. Il Bournemouth, partito con le intenzioni di una salvezza sicura, grazie alle 13 reti totali di cui 5 siglate da da Wilson, può iniziare a sperare a una posizione in classifica migliore.

Come arriva alla partita il Manchester United

Solskjaer sta facendo il possibile per rilanciare in classifica una squadra massacrata dagli infortuni e dal mercato. Il Manchester United viene da due convincenti prestazioni contro il Liverpool e Norwich, ora la sfida col Bournemouth sarà la prova per confermare la buona forma fisica vista in queste due ultime partite. Rivedremo probabilmente gli stessi calciatori visti nel turno precedente, mentre rimarranno out Dalot e Pogba, con Matic e Shaw in forte dubbio.

Premier League 2019/2020, prossimo turno: orari partite e calendario

Bournemouth-Manchester United pronostico e quote

Lo United è in buona forma, ma il Bournemouth non é da sottovalutare. Molto probabilmente i Reds Devil’s riusciranno a spuntarla. Le quote si aggirano intorno a: 3.10 la vittoria della squadra di casa, il pareggio 2.20 e la vittoria della squadra ospite a 1.98.

Bournemouth-Manchester United: Dove vedere la partita

La partita verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 13:30.

