Sassuolo-Fiorentina: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Mercoledì 30 ottobre alle 21:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, si giocherà Sassuolo-Fiorentina partita infrasettimanale, valida per la decima giornata di Serie A 2019/2020. Non c’è tregua per gli allenatori che tra affaticati, infortunati ed espulsi, devono mandare in campo undici uomini per conquistare punti validi per la conquista degli obiettivi prefissati.

Sassuolo-Fiorentina: stato di forma

Le due formazioni sono a poca distanza l’una dall’altra, la Fiorentina dopo nove partite giocate ha conquistato un bottino di 12 punti, mentre il Sassuolo 9, dovendo però recuperare la partita contro il Brescia. Uno scontro quindi che si rivela interessante, per diversi motivi. La formazione ospite arriva al match non al meglio, dovendo fare a meno di Lirola, Caceres, Rasmussen e del colpo estivo Frank Ribery, per l’espulsione rimediata dopo il brutto episodio con il guardialinee al termine di Fiorentina-Lazio (1-2). La squadra guidata da Montella vanta comunque uno stato di forma importante, considerando che 10 punti dei 12 attuali, li ha conquistati solo nelle ultime 5 partite. I padroni di casa si trovano di fronte, quindi, una formazione temibile, guidata e rappresentata soprattutto da Federico Chiesa e Kevin-Prince Boateng, ma non al meglio. Un’occasione per la squadra di De Zerbi, anch’essa però alle prese con molte assenze: Ferrari, Rogerio, Mazzitelli, Bourabia, Chiriches. I nero-verde sembrano non aver deciso che strada prendere: giocano un bel calcio, segnano tanto e mettono in difficoltà le “big”, ma faticano a prendere posizione circa obiettivi più prestigiosi. Se il Sassuolo segna tanto, poi, non è solo merito del gioco offensivo professato dall’allenatore, ma anche e soprattutto dalla rinascita di Domenico Berardi, mai veramente affermatosi, e dal supporto dei suoi compagni di reparto.

Pronostici e quote

Sulla carta, la Fiorentina resta la favorita per i 3 punti. L’ambiente ha entusiasmo, dopo l’acquisto della nuova proprietà, tanto il tifo quanto giocatori e staff al completo. Federico Chiesa, Boateng e compagni cercheranno di non deludere le aspettative della piazza e di non farsi sorprendere da un Sassuolo pericoloso e imprevedibile. Un pronostico esatto è molto azzardato, sicuramente ci saranno molti gol. Pronostico Gol/1 pt (Sassuolo in vantaggio primo tempo).

Quote Snai 1×2: 1 2.75 X 3.40 2 2.50 Gol 1.60 No Gol 2.25 1×2 parziali: 1 3.25 X 2.20 2 3.00

Sassuolo-Fiorentina dove vederla in diretta tv, streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma Sky, sul canale Sky Sport Serie A HD, e sarà disponibile in diretta streaming sull’apposita app SkyGO per tutti gli abbonati con un dispositivo con connessione dati.

