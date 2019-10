Il Collegio 4: anticipazioni stasera 29 ottobre 2019 su Rai 2

Questa sera, martedì 29 ottobre, andrà in onda la seconda puntata della quarta edizione de Il Collegio, docu-reality in onda su Rai 2. La conduttrice Simona Ventura ci condurrà all’interno di un severo collegio nel quale dieci ragazze e dieci ragazzi sono costretti a vivere come se si trovassero nell’anno 1982.

L’esperimento sociale e generazionale, oltre ad essere un mero intrattenimento per il pubblico, mostra come un gruppo di adolescenti riesca a cavarsela vivendo nelle medesime condizioni in cui sono cresciuti i propri genitori.

Il Collegio 4: anticipazioni seconda puntata, nei luoghi di Gabriele D’Annunzio

I giovani protagonisti de Il Collegio 4 svolgono quotidianamente prove difficili senza l’ausilio delle tecnologie moderne, sotto la completa supervisione dei loro insegnanti. Ognuno di loro sa bene di dover battere i compagni per non rischiare di essere eliminati.

Durante la seconda puntata del docu-reality, i venti adolescenti saranno alle prese con La pioggia nel Pineto, celebre poesia del Poeta Gabriele D’Annunzio. Dopo essere stati condotti all’interno del celebre Vittoriale, i ragazzi dovranno riuscire a recitare a memoria l’intero componimento poetico. Grazie a questa sfida, i giovanissimi concorrenti avranno l’opportunità di visitare e scoprire le meraviglie della Villa che ha ospitato D’annunzio durante gli ultimi anni di vita.

Il Collegio 4: stasera 29 ottobre. Informatica e aerobica, si entra nel vivo degli anni Ottanta

La seconda parte della seconda puntata che andrà in onda questa sera, in prima serata su Rai 2, vedrà i venti adolescenti alle prese con due materie a loro pressoché estranee. La prima, l’informatica, fa capolino all’interno degli insegnamenti scolastici proprio all’inizio degli anni Ottanta. La seconda, l’aerobica, è una disciplina sportiva molto in voga tra i ragazzi di quel decennio.

La difficoltà maggiore nell’affrontare questa nuova sfida sarà nell’aver sottovalutato e dato per scontato questi due insegnamenti. L’informatica, in modo particolare, nasconde aspetti e segreti che la generazione del nuovo millennio non avrebbe mai immaginato.

