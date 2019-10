Sampdoria-Lecce: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Mercoledì 30 ottobre alle 21:00 al Luigi Ferraris di Genova si giocherà Sampdoria-Lecce, partita valida per questo turno infrasettimanale di Serie A 2019/2020.

Sampdoria-Lecce: forma e come arrivano

La Sampdoria è ultima in classifica, con 4 punti. La gestione Di Francesco non è andata a buon fine e adesso la guida è passata all’esperto Claudio Ranieri. Le prime due partite con il nuovo allenatore hanno fatto intravedere qualcosa di buono, con un pareggio conquistato contro la Roma, il secondo risultato utile della stagione, dopo la vittoria contro il Torino del 22 di settembre. Ranieri cercherà di tirare il meglio dai suoi uomini, giocatori scoraggiati e svogliati che hanno bisogno di vincere e di portare a casa punti salvezza. Tifosi, allenatore e ambiente devono sperare che Fabio Quagliarella riesca a prendersi la squadra sulle spalle e a salvare il salvabile. Il Lecce guidato da Fabio Liverani arriva fomentato da due pareggi preziosissimi, conquistati contro Milan e Juventus. Ora la formazione neopromossa affronterà a Genova quella che ormai è una diretta rivale per la lotta salvezza, in un match non facile da pronosticare. Il Lecce dovrà fare a meno di Farias, fuori per una lesione muscolare, mentre Ranieri dovrebbe avere tutti a disposizione, riproponendo un assetto simile a quello sceso in campo contro il Bologna.

Sampdoria-Lecce: Pronostici e quote

Parliamo di una delle partite più incerte della giornata: una Sampdoria che, dati alla mano, è alla deriva, ma che proprio per questo ha bisogno di far punti. La cura Ranieri potrebbe portare giovamento e cogliere di sorpresa un Lecce possibilmente stanco, che ha già messo in difficoltà diverse squadre, conquistando il doppio dei punti dei prossimi avversari. Nel prevedere il risultato finale vogliamo, quindi, essere coraggiosi e fiduciosi nel metodo Ranieri. Pronostico: 1

Quote Snai 1×2: 1 1.75 X 3.80 2 4.75 Gol 1.63 No Gol 2.15 1×2 parziali: 1 2.30 X 2.25 2 4.50

Premier League 2019/2020, prossimo turno: orari partite e calendario

Diretta tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma televisiva Sky, sul canale Sky Calcio 4 HD, mente per seguirla in streaming basterà accedere all’applicazione Sky Go, mediante un dispositivo connesso a internet.

