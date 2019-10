L’uomo del labirinto: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Dopo La Ragazza nella nebbia arriva nelle sale il nuovo film di Donato Carrisi L’uomo del labirinto con Toni Servillo e Dustin Hoffman. Il film sarà disponibile nelle sale dal 30 ottobre 2019 distribuito da Medusa Film.

Trama e cast del film L’uomo del labirinto

L’uomo del labirinto racconta la storia di Samantha Andretti, interpretata da Valentina Bellè, una ragazza rapita una mattina d’inverno mentre andava a scuola. Quindici anni dopo, si risveglia in una stanza d’ospedale senza ricordare nulla di cosa le è accaduto né di dove è stata in tutti quegli anni. Insieme a lei c’è un “profiler”, il dottor Green (Dustin Hoffman), incaricato di sostenerla e aiutarla a recuperare la memoria e insieme catturare il mostro che l’ha tenuta prigioniera tutto questo tempo. La caccia però non avverrà nel mondo reale, come una normale indagine, bensì nella mente della ragazza. “Questo è un gioco, vero?” Ripete la ragazza. Bruno Genko (Toni Servillo) è un investigatore privato che al tempo era stato ingaggiato dalla famiglia di Samantha per ritrovare la figlia. Adesso che la ragazza è ricomparsa, sente di avere un debito con lei e tenta di ricostruire gli eventi capitati in questi anni per risalire all’identità del sequestratore.

Quella di Genko è una lotta contro il tempo, il suo: un medico lo ha allertato che gli rimangono solo due mesi di vita e, per un puro scherzo del destino, quei due mesi sono scaduti proprio nel giorno in cui Samantha è riapparsa. Chi giungerà prima alla verità: l’investigatore o il profiler? Sempre ammesso che ci sia solo una verità perché L’uomo del labirinto non è un’indagine normale. Qualcuno ha un segreto, qualcuno sta mentendo. Un’ indagine che somiglia a un labirinto pieno di porte.

