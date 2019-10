Doctor sleep: trama, cast e anticipazioni film. Quando esce

Il mondo è un posto affamato, un posto oscuro. Doctor sleep è un film di Mike Flanagan, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King del 2013, ed è un sequel di The Shining. La storia ci racconta di un adulto, Danny,(Ewan McGregor) nei suoi tentativi di costruire una vita normale all’ombra di tutto ciò che è accaduto all’Overlook Hotel. Il film sarà disponibile nelle sale dal 31 Ottobre distribuito da Warner Bros Italia.

Trama e cast di Doctor sleep

Doctor Sleep, film diretto da Mike Flanagan, è il sequel di The Shining, e prosegue la storia di Danny Torrence (interpretato da Ewan McGregor), che ormai adulto, anni dopo gli eventi accaduti all’Overlook Hotel, trascina avanti la sua vita cadendo nella stessa dipendenza del padre: l’alcol. Nonostante questo e il trauma infantile, Dan ha trovato un’apparente calma interiore che lo ha portato a una tregua con i fantasmi del passato. Questa calma viene interrotta dall’incontro con Abra, un’adolescente con un potente dono extrasensoriale, la “luccicanza”. Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo stesso potere, Abra lo rintraccia, invocando il suo aiuto contro la spietata Rose the Hat (interpretata da Rebecca Ferguson) e i suoi seguaci membri del “True Knot”, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti. Danny e Abra si ritroveranno alleati in uno scontro in cui la vita e la morte camminano sul filo di un rasoio. Dan sarà costretto a rivivere i suoi incubi e affrontare i fantasmi del passato, fino a quello momento relegati in un luogo nascosto della sua mente; e soprattutto a dover usare il suo dono come mai aveva fatto finora.

Il parere di Sthepen King

Nelle scorse ore lo scrittore ha preso parola su Twitter per tessere le lodi di Mike Flanagan e del suo Doctor sleep e per affermare che, secondo il suo parere, il film piacerà sia ai fan di The Shining sia a quelli di Le ali della Libertà. Qui sotto vi lasciamo le parole dello scrittore:

DOCTOR SLEEP: Mike Flanagan is a talented director, but he’s also an excellent storyteller. The movie is a good thing. You’ll like this if you liked THE SHINING, but you’ll also like it if you liked SHAWSHANK. It’s immersive.

