Udinese-Roma: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Mercoledì 30 ottobre alle 21:00 assisteremo, presso la Dacia Arena di Udine, a uno dei match validi per questa decima giornata di Serie A 2019/2020: Udinese-Roma.

Udinese-Roma: come arrivano le squadre

I padroni di casa si trovano fuori dalla zona rossa della classifica, con 10 punti conquistati nelle prime nove di campionato. Nell’ultima uscita, però, i friulani sono stati annichiliti dall’Atalanta nel risultato finale di 7-1. Adesso Igor Tudor dovrà riorganizzare i suoi uomini, per schierare la migliore formazione per fronteggiare una Roma che invece sembra aver capito il gioco di Fonseca. I romanisti giocano bene e portano a casa punti preziosi, nonostante mezza squadra si trovi in infermeria e anche i giocatori in campo non siano al meglio – si pensi a Edin Dzeko che scende in campo con la mascherina protettiva e che nonostante ciò insacca la palla in rete, con un colpo di testa. Grazie ai pareggi di Juve, Napoli e Inter, la Roma ha quindi potuto accorciare il distacco dalla Champions e dal Napoli, sopra di un solo punto e che ora affronterà l’Atalanta. Un’occasione questa per la Roma, per tornare a essere grande e lottare tra le grandi. La squadra è in emergenza, Mancini in posizione di mediano arretrato ne è un esemplificazione. Per fortuna il ritorno di Under porterà nuova aria ai polmoni della squadra.

Pronostici e quote

L’Udinese è in ottica lotta salvezza e fare punti contro la Roma sarebbe importante. La gestione dell’umore potrebbe essere ancora più importante della tattica stessa, visto anche il poco tempo a disposizione e l’ultima partita giocata. La Roma di Fonseca è in fiducia. Nonostante il notevole numero di indisponibili è riuscita a ottenere quasi il massimo: dopo i pareggi contro Cagliari e Sampdoria, è arrivata la vittoria contro il Milan di Pioli. Un pronostico sicuramente darebbe per favorita la Roma, mettendo in conto un possibile gioco difensivo dell’Udinese o, al contrario, una reazione rabbiosa. Pronostico: 2; Ris esatto: 1-2 Roma

QUOTE SNAI 1X2 FINALE 1 3.85 X 3.50 2 1.95

1X2 3.85 3.50 1.95 DOPPIA CHANCE 1X 1.80 X2 1.23 12 1.28

Udinese-Roma: diretta tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma Dazn e da Sky, sul canale Sky Dazn1 (209) del decoder.

