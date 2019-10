Dove vedere Brescia-Inter in diretta streaming o in tv

Brescia-Inter è il secondo anticipo della 10a giornata di Serie A. La sfida sarà giocata al Mario Rigamonti di Brescia martedì 29 Ottobre; calcio di inizio alle ore 21. Le rondinelle, che nell’ultimo turno di campionato sono uscite sconfitte dalla sfida del Ferraris contro il Genoa, hanno 7 punti e attualmente occupano la diciottesima posizione in classifica, ma devono recuperare la partita contro il Sassuolo. Spinto dal pubblico di casa, il Brescia cercherà a tutti i costi i tre punti in questa difficile sfida per abbandonare la zona retrocessione. L’Inter, dal canto suo, nonostante il mezzo passo falso della scorsa giornata, rappresentato dal pareggio in casa contro il Parma, con 22 punti occupa la seconda posizione in graduatoria, appena un punto in meno della capolista Juventus. Vincendo dunque avrebbe la possibilità di balzare in testa alla classifica almeno per una notte.

Le probabili formazioni di Brescia-Inter

Nella difesa delle Rondinelle ci sarà Gastaldello per ovviare all’assenza dell’infortunato Chancellor (stiramento al flessore). Recuperato Martella, ma resta in pole Matjeu a sinistra. Tra i pali Alfonso; non figura infatti tra i convocati Joronen (contusione in allenamento). Davanti Donnarumma in coppia con Balotelli. In mediana Zmrhal può spuntarla nel ballottaggio con Spalek, nel caso Romulo vestirebbe i panni del trequartista.

Mister Conte confida di rilanciare Asamoah sulla sinistra, mentre a destra Candreva resta insidiato da Lazaro. In difesa torna De Vrij dal 1′; rischio turnover per Skriniar. In avanti Lautaro e Lukaku devono guardarsi dalla concorrenza di Politano ed Esposito. Non al meglio Vecino, OUT Sensi, Sanchez e D’Ambrosio.

Brescia: Alfonso; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali Zmrhal; Romulo; Balotelli, Donnarumma

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lukaku, Martinez

Bundesliga 2019/2020, prossimo turno: orari partite e calendario

Diretta streaming o in tv

Brescia – Inter è un’esclusiva Sky. La partita verrà trasmessa sul canale SkySport Serie A, numero 202 della piattaforma satellitare. Disponibile anche lo streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it