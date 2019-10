Foundation: trama, cast e anticipazioni. Quando esce su Apple+

Apple+ ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv di genere fantascientifico (tipo di storia che sta riscuotendo un notevole successo negli ultimi anni) basata sui romanzi de Il Ciclo della Fondazione del pioniere Isaac Asimov: stiamo parlando di Foundation. Per la prima stagione sono stati commissionati 10 episodi che si ispireranno proprio al primo libro della saga di fantascienza. Al momento la piattaforma streaming Apple+ debutterà a inizio Novembre, ma per vedere Foundation tra i titoli disponibili sul catalogo dovremo attendere, con ogni probabilità, il 2020, giacché lo show è da poco entrato in produzione. Le riprese verranno eseguite principalmente in Irlanda; nello specifico a Limerick.

Tra i vari produttori della serie figura anche Robyn Asimov, figlia del celebre scrittore. Il costo dell’abbonamento a Apple+ è di 4,99 € mensili, ma, per i curiosi, sarà tuttavia disponibile un servizio di 7 giorni di prova gratuita.

In attesa di scoprire gli sviluppi di Foundation, possiamo dare un’occhiata alla trama dello show e al cast.

Foundation: la trama

Come su scritto, la trama della serie tv si baserà sul primo romanzo della saga de Il Ciclo della Fondazione; in particolare seguiremo le vicende di un Impero Galattico a partire dalla comparsa tanto attesa del famigerato “Psicostorico” Hari Seldon. Seldon in realtà è una sorta di ologramma che appare in specifici momenti della storia per ammonire il consiglio dell’Impero che la caduta del sistema è alle porte e seguiteranno secoli bui e barbarici; compito di chi sta al potere è quello di salvaguardare l’Impero e per farlo dovranno seguire quello che viene definito il “piano Seldon” ed evitare il crollo delle civiltà dell’Universo.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi saranno gli attori protagonisti di Foundation e quali personaggi interpreteranno all’interno dello show: Lee Pace vestirà i panni di Brother Day, imperatore della Galassia; Jared Harris sarà invece il genio matematico Hari Seldon. Al momento non ci sono altre informazioni su chi saranno gli attori ad accompagnare nel cast i due protagonisti.

