Quanto guadagna Giorgio Armani: patrimonio e stipendio dell’imprenditore

Giorgio Armani occupa la terza posizione nella classifica degli italiani più ricchi del 2019 stilata dalla nota rivista americana Forbes; lo stilista dietro a Leonardo Del Vecchio fondatore di Luxottica e Giovanni Ferrero, proprietario dell’omonima azienda leader del settore dolciario.

Giorgio Armani: vita e carriera

Nato a Piacenza l’11 luglio 1934, Giorgio Armani si trasferisce a Milano dopo la seconda guerra mondiale per poi diplomarsi nel 1953 al Liceo Leonardo Da Vinci. A quel punto intraprende gli studi in medicina: frequentò l’università per tre anni prima di essere chiamato per il servizio militare; dopo aver lavorato per qualche tempo alla Rinascente come vetrinista e commesso sceglierà di dedicarsi completamente alla moda.

Nel 1965 è assunto da Nino Cerruti per cui disegna una linea del marchio Hitman è solo il primo passo di una lunga gavetta che lo porta nel 1975 a fondare la Giorgio Armani Spa. Nel 1981, invece, apre sempre a Milano il primo storico negozio Emporio Armani. Nel 1982 conquista la copertina di Time: è il momento della definitiva consacrazione (l’onore era stato concesso solo a un altro stilista, quarant’anni prima, Cristian Dior). Oggi, sono oltre 2mila i punti vendita Armani sparsi per 46 paesi del mondo. Armani però non può essere considerato solo un marchio ormai ma una vera e propria icona dello stile e dell’eleganza.

Omicidio Stefano Cucchi: udienza processo “Tedesco parte debole”

Quanto guadagna Armani?

Giorgio Armani, sempre per Forbes, oltre a essere il terzo italiano più ricco e attualmente anche il 140esimo uomo più ricco al mondo. Il patrimonio dello stilista, stando alla rivista specializzata, dovrebbe attestarsi tra gli 11 e i 12 miliardi di dollari; cifre che ne fanno lo stilista più ricco al mondo: niente male per un imprenditore partito con 10 milioni di lire reperiti grazie alla vendita della propria auto (già nel 1976, secondo anno di attività, i ricavi ammontavano a 569 milioni di lire).

Invece, il fatturato della Giorgio Armani Spa, nel 2018, è arrivato a quota 2,109 miliardi di euro, 3,806 considerando anche i ricavi indotti dalle licenze. Entrambi i dati sono in calo rispetto al 2017 ma bisogna considerare un considerevole aumento degli investimenti in ottica razionalizzazione di marchi: una scelta che di solito determina una flessione nel breve periodo ma che, visto che indica una riqualificazione della rete distributiva e un rinnovamento del modello di business, a lungo termine si rivela spesso vincente. Il gruppo Armani ha comunque un patrimonio netto di 2,064 miliardi (152 milioni di utile netto).

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it