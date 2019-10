Angela Finocchiaro: biografia e carriera, chi è in Volevo fare la Rockstar

Al via Mercoledì 30 ottobre per sei prime serate su RaiDue la fiction Volevo fare la Rockstar… Ma poi ho smesso. Una serie televisiva diretta da Matteo Oleotto, con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Emanuela Grimalda e Angela Finocchiaro.

La trama della serie tv Volevo fare la Rockstar

Olivia (interpretata da Valentina Bellè) è una ragazza madre di 27 anni che ha avuto due gemelle, Emma e Viola, quando ancora sedicenne sognava di conquistare il mondo con la sua rock band. Dopo aver avuto un incidente gravissimo, affronta una crisi esistenziale che la porta a mettere in discussione la sua vita. Nella vita di Olivia all’improvviso si inserisce Francesco (Giuseppe Battiston), un burbero vedovo milanese, che rileva il supermercato dove lavora Olivia. Ben presto tra Francesco e Olivia nasce qualcosa di più di un normale rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Per completare la storia interverranno altri interessanti personaggi: Nadja (Emanuela Grimalda), la “strana” madre di Olivia, e Nice (Angela Finocchiaro), una donna d’affari che assume proprio Nadja come giardiniera.

Volevo Fare La Rockstar è ispirato ai racconti di Valentina Santandrea pubblicati nell’omonimo blog e in seguito diventati un romanzo.

Biografia e vita privata dell’attrice Angela Finocchiaro

Angela Finocchiaro è nata a Milano, sotto il segno dello Scorpione, il 20 novembre 1955. Inizia la sua carriera come comica, lavorando a teatro nella compagnia Quelli di Grock dove ben presto ne diventerà il personaggio rappresentativo. Sono gli anni settanta il boom per l’attrice, che ormai ha conquistando il mondo del cabaret prima di passare al cinema. Nel corso della sua carriera ha conquistato molti premi, fra cui due David di Donatello come migliore attrice non protagonista con i film La bestia nel cuore e Mio fratello è figlio unico.

Ha collaborato con volti noti della comicità italiana partendo da Claudio Bisio, in Benvenuti al Sud, fino ad arrivare con Aldo, Giovanni e Giacomo, in La Banda dei Babbi Natale. Nonostante la sua popolarità, Angela Finocchiaro tiene molto alla sua privacy infatti non ha alcun profilo social se non una pagina Facebook dove pubblica esclusivamente foto durante le riprese. Della sua vita privata sappiamo solo che è sposata con Danilo, un attore conosciuto ai tempi del teatro e che la coppia ha avuto due figli, Nina e Nicolò.

