Rapina Claudio Marchisio: rubati soldi e gioielli nella villa. La dinamica

Claudio Marchisio è stato rapinato nella sua villa a Vinovo, all’interno del villaggio residenziale I Cavalieri: erano circa le ore 21.30 di lunedì 28 ottobre 2019 quando Marchisio e la moglie Roberta stavano uscendo di casa per recarsi ai campi delle giovanili delle Juventus, lì vicino. Quattro banditi, dal volto coperto di passamontagna e armati di pistole e cacciavite, li hanno però costretti a rientrare. Quindi hanno ordinato loro di portarli alla cassaforte e di aprirla: i rapinatori hanno quindi prelevato tutto quello che c’era, tra gioielli, orologi, oro e perfino alcuni capi di abbigliamento, e sono scappati a bordo di un’auto parcheggiata poco fuori il centro residenziale. Poco dopo Marchisio ha subito avvertito le forze dell’ordine che sono accorse sul posto.

Rapina Claudio Marchisio: i malviventi hanno eluso la sorveglianza

Il bottino prelevato dai rapinatori in casa Marchisio è di entità piuttosto importante, ma non è stato ancora quantificato. I malviventi, invece, sono ancora in fuga e le forze dell’ordine sono sulle loro tracce. La dinamica della rapina è stata piuttosto singolare, poiché sembra che i rapinatori conoscessero praticamente a memoria i sistemi di allarme e videosorveglianza interni al centro residenziale, tant’è che sono potuti entrare indisturbati. I 4, presumibilmente di origine italiana, hanno dunque eluso i sistemi di sorveglianza, concretizzando una rapina in pochi minuti.

Rapina Claudio Marchisio: rapinatori non ancora identificati

Anche per questo i militari hanno effettuato diversi sopralluoghi nei dintorni de I Cavalieri e presso l’area dove è ubicata la villa di Marchisio, non solo per trovare eventuali tracce lasciate dai malviventi, ma anche per capire le potenziali ed effettive vie di fuga e il posto dove era parcheggiata l’auto con la quale sono fuggiti. Ora i filmati catturati dalle videocamere di sorveglianza che circondano la villa sono al vaglio delle forze dell’ordine, che li stanno studiando per tentare di identificare i criminali.

