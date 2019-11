Dracula serie tv: trailer e anticipazioni. Quando esce

Direttamente dai creatori di Sherlock, scopriamo di più sulla nuova serie Netflix, Dracula, basata sull’affascinante mondo dei vampiri.

Dracula, la nuova serie prodotta dai creatori di Sherlock

Steven Moffat e Mark Gatiss, creatori di Sherlock, hanno prodotto una serie tv chiamata Dracula, basata sull’omonimo libro di Bram Stoker. Composta da tre episodi, ciascuno della durata di 90 minuti, sarà possibile vedere la serie su Netflix.

Il trailer di Dracula è stato pubblicato il 27 ottobre 2019 e ha scatenato fin da subito la curiosità degli appassionati di thriller. Le storie del vampiro più famoso di sempre vengono interpretate dall’attore danese Claes Bang, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2017.

La trama della serie

La nuova serie tv resta fedele all’omonimo film, ambientata in Transilvania durante la fine dell’Ottocento. Per chi non conoscesse la trama scritta da Stoker, Dracula è un vampiro che architetta piani diabolici contro la Londra vittoriana, e si nutre del sangue delle sue vittime

Il protagonista è Jonathan Harker, un avvocato inglese che si reca in Transilvania per concludere affari con un conte, il conte Dracula. Quando arriva sul luogo, gli abitanti lo mettono in guardia sul conte e gli forniscono crocefissi per preservarlo dalla malvagità. Mentre è in viaggio verso il castello la carrozza di Harker viene attaccata da un branco di lupi e da quel momento l’avvocato capisce che non saranno giorni facili.

Una volta arrivato al castello, Dracula si mostra come un uomo ben educato ed ospitale, tanto da stupire Harker, prevenuto da ciò che gli era stato raccontato. Dopo qualche giorno però capisce che il conte ha un piano ben preciso: l’avvocato è in realtà diventato un prigioniero di quel luogo.

Intanto la fidanzata di Jonathan, Mina è preoccupata per l’amica Lucy, la quale è negli ultimi tempi sempre pallida e con dei segni rossi sul collo. Quando Harker torna dal suo viaggio, l’amica di Mina viene messa in quarantena e il medico ordina che nella sua stanza venga messa una pianta d’aglio, rimedio contro i vampiri. Quando la madre toglie la pianta, ignara dell’ordine del dottore, Dracula entra nella stanza di Lucy ed uccide sia lei che la madre. Dopo la sua morte anche la ragazza si trasforma in vampiro in cerca di vittime.

Mina e Harker nel frattempo si sposano e decidono di vendicare l’amica, andando in cerca del conte Dracula per ucciderlo. Purtroppo esso li precede e attacca Mina, senza però ucciderla. Riusciranno nel loro intento?

Non volendo spoilerare l’intera serie, vi lasciamo con questo dubbio in sospeso. Saprà la serie riprodurre fedelmente il film di Bram Stocker?

Quando esce Dracula e da chi è composto il cast

Non è ancora stata svelata la data di uscita della miniserie Netflix, che sarà distribuita nel Regno Unito da BBC, ma si presume che ci terrà compagnia nell’anno nuovo.

Al fianco di Bang, l’interprete di Dracula, vedremo impegnati numerosi attori già conosciuti per aver partecipato ad altre serie tv. John Heffernan (Brexit: the uncivil war), Joanna Scanlan (The Tick of It), Dolly Wells (Copia originale), Sacha Dhawan (Line of Duty), Jonathan Aris (Sherlock), Morfydd Clark (Patrick Melrose) e Nathan Stewart-Jarrett (Misfits)

