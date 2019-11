See 2: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

l’1 Novembre Apple ha lanciato la sua nuova piattaforma streaming; insieme a essa ha debuttato una nuova serie tv con protagonista Jason Momoa: stiamo parlando di See. Lo show sfocia nel genere fantasy con un cocktail composto da temi post-apocalittici e drammatici che sfiorano l’ambizione di creare una storia originale da uno spessore non indifferente: partendo da un plot semplicissimo che vede l’umanità ricostruire da zero la propria civiltà dopo che un virus ha tolto il senso della vista di ogni individuo, sarà interessante scoprire come questa particolare privazione cambierà drasticamente il panorama sociale dei “sopravvissuti” e come esso evolverà in seguito a scoperte che approfondiremo quando parleremo della trama della serie. Il creatore di See è Steven Knight, noto già al grande pubblico del piccolo schermo per il lavoro sulla sensazionale Peaky Blinders. La produzione del nuovo show ha deciso di chiamare in causa i Big Money, spendendo oltre 15 milioni di dollari per un progetto che vuole raggiungere la grandezza di Game Of Thrones. Una domanda impellente che chi ha iniziato a visionare la serie tv già si sta chiedendo è se See vedrà la luce di un secondo ciclo di episodi. Ebbene, la risposta ci arriva direttamente da The Hollywood Reporter e, per la gioia dei fan, è positiva: See è stata confermata per una seconda stagione. Per chi avesse il desiderio di scoprire qualche dettaglio in più, qui di seguito proponiamo il trailer dello show in lingua originale e, successivamente, daremo un’occhiata alla trama e al cast.

Trailer Prima Stagione See

See 2: la trama

Dal momento che la seconda stagione di See è appena entrata in produzione, non è possibile avere delle anticipazioni su cosa accadrà nel secondo ciclo di episodi. Possiamo tuttavia scoprire a grandi linee la trama dello show.

Come su scritto, ci troviamo in un mondo post-apocalittico e “distopia” è la parola chiave per comprendere cosa ci aspetta. La razza umana è stata decimata da un virus micidiale e i pochi sopravvissuti hanno perso il senso della vista. La condizione di cecità impone agli esseri umani di trovare metodi alternativi per riadattarsi e gettare le basi per una nuova civiltà che garantisca loro la possibilità di sopravvivere. Questa singolare situazione evolve in nuovi modi di interagire, di cacciare e, soprattutto, costruire. A poco a poco le cose sembrano migliorare e un barlume di speranza compare all’orizzonte umano.

All’interno di una tribù, tuttavia, accade un qualcosa di inaspettato: due bambini nascono con la capacità di aprire gli occhi sul mondo. Il loro padre (Jason Momoa) si troverà costretto a nascondere questa particolarità e proteggere i suoi figli nell’eventualità che il resto degli abitanti possa percepirli come una minaccia o, peggio, un pericolo da eliminare: la paura del diverso è sempre dietro l’angolo.

Il Cast della Serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di See e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jason Momoa nel ruolo del leader guerriero Baba Boss; Alfre Woodard veste i panni di Paris, sacerdotessa e consigliera di Baba Boss; Yadira Guevara–Prip interpreta Bow Lion; Nesta Cooper è Haniwa; Sylvia Hoeks nel ruolo di Queen Kane; Archie Madekwe interpreta Kofun; Christian Camargo veste i panni di Tamacti Jun; Hera Hilmar nel ruolo di Maghra.

